Самарчанка отдала фальшивой подруге последние деньги

В Самаре 29-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине в мессенджере написала якобы ее знакомая и попросила в долг 6,5 тыс. рублей. Самарчанка, не имеющая постоянного дохода, ответила, что денег нет. Но "подруга" была настойчива и уговорила перевести ей последние сбережения. Позже потерпевшая несколько раз безрезультатно пыталась связаться со "знакомой" и в результате поняла, что ее обманули.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы