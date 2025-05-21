Самарчанка отдала фальшивой подруге последние деньги

В Самаре 29-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине в мессенджере написала якобы ее знакомая и попросила в долг 6,5 тыс. рублей. Самарчанка, не имеющая постоянного дохода, ответила, что денег нет. Но "подруга" была настойчива и уговорила перевести ей последние сбережения. Позже потерпевшая несколько раз безрезультатно пыталась связаться со "знакомой" и в результате поняла, что ее обманули.