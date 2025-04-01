В Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при "Оздоровлении Волги"

В 63 регионе возбудили восемь уголовных дел о преступлениях в сфере реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Предварительный ущерб по ним составляет свыше 209 млн рублей. Данные предоставили в прокуратуре Самарской области по запросу Волга Ньюс.

"Надзор в сфере реализации национальных проектов остается одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры региона", — добавили также в ведомстве.

Всего за 12 месяцев 2024 г. сотрудники прокуратуры выявили 99 нарушений закона при реализации национального проекта "Экология". Для устранения этих нарушений прокуратура направила в суд пять исков, внесла 30 представлений, по результатам рассмотрения которых 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, восемь — к административной ответственности, объявлено 13 предостережений о недопустимости нарушений закона.

Напомним, ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала одно из уголовных дел, касающихся "Оздоровления Волги" в Нефтегорске. Парламентарий сказала, что проект был направлен на улучшение экологической ситуации в одной из главных водных артерий страны и реконструкция очистных сооружений в Нефтегорске была важным звеном в этой работе.

"Но в Самарской области все звенья выпали. Там все объекты такие. Сколько бы ни обещали при проверках, глядя в объектив камеры, ничего не сдано", — написала Жанна Рябцева.

Нарушениями при реконструкции очистных сооружений в регионе в прошлые годы недоволен и новый губернатор Вячеслав Федорищев. На днях в правительстве Самарской области отметили, что не по всем объектам работы выполняли в срок.

