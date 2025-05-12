Трое парней из Самарской области решили стать наркосадоводами

В Самарской области отправили под стражу троих молодых людей: 24-летнего жителя Похвистневского района и двоих самарцев 24 и 23 лет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У них дома нашли кусты конопли в горшках, мешки с высушенной марихуаной, переработанные листья в вакуумной упаковке. Общий вес изъятого составил более 755 г.

Задержанные признались, что, желая подзаработать, выращивали запрещенное растение и планировали сбыть наркотик через тайники в Самаре.