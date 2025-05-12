Трое парней из Самарской области решили стать наркосадоводами

В Самарской области отправили под стражу троих молодых людей: 24-летнего жителя Похвистневского района и двоих самарцев 24 и 23 лет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
У них дома нашли кусты конопли в горшках, мешки с высушенной марихуаной, переработанные листья в вакуумной упаковке. Общий вес изъятого составил более 755 г.
Задержанные признались, что, желая подзаработать, выращивали запрещенное растение и планировали сбыть наркотик через тайники в Самаре.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы