Кто больше: самарец "подарил" мошенникам около 5 млн рублей

Очередной жертвой кибер-мошенников стал 60-летний житель Самары. Злоумышленникам удалось "нагреть" пожилого мужчину почти на 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Аферисты действовали по традиционной схеме — через различные мессенджеры и посредством сотовой связи. Мужчине поступили сообщения от якобы оператора сотовой связи, работника банка и сотрудника правоохранительных органов. Все они сообщили, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств, и что теперь ему грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых, все деньги надо перевести на указанный ими счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет более 4 800 000р., после чего аферисты перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.