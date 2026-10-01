В Сызрани вымогатель отправится в колонию за угрозы и насилие

Сызранский суд вынес приговор местному жителю, который вымогал 2 млн рублей у знакомого, подкрепляя требования насилием и угрозами, сообщает региональная прокуратура.
С июля по август 2025 г. злоумышленник, выдумав предлог и нарочно изобразив наличие долга, раз за разом вынуждал знакомого отдать крупную сумму. "Угрожал физической расправой и поджогом имущества, а также избивал потерпевшего, нанося ему удары по лицу и телу", — информируют в надзорном ведомстве.
Преступника задержали в момент получения денег. В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину не признал.
Суд счел доказательства достаточными и назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках