В Сызрани вымогатель отправится в колонию за угрозы и насилие

Сызранский суд вынес приговор местному жителю, который вымогал 2 млн рублей у знакомого, подкрепляя требования насилием и угрозами, сообщает региональная прокуратура.

С июля по август 2025 г. злоумышленник, выдумав предлог и нарочно изобразив наличие долга, раз за разом вынуждал знакомого отдать крупную сумму. "Угрожал физической расправой и поджогом имущества, а также избивал потерпевшего, нанося ему удары по лицу и телу", — информируют в надзорном ведомстве.

Преступника задержали в момент получения денег. В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину не признал.

Суд счел доказательства достаточными и назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.