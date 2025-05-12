Самарская фирма пыталась выиграть конкурс с помощью поддельных документов

В Самаре возбудили уголовное дело о подделке документов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство проверяло деятельности Куйбышевского центра организации закупок (структурное подразделение ОАО "РЖД") и обнаружило, что в феврале 2025 г. организация провела конкурс на техобслуживание, эксплуатацию и ремонт автоматизированных систем управления вокзалами. Выигравшая коммерческая компания, как оказалось, представила недостоверные сведения о том, что имеет в штате квалифицированных диспетчеров.

По требованию прокурора результаты конкурса отменили.

В результате Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовные дела по ч. 2, 5 ст. 327 УК РФ ("Подделка и использование подложных документов").