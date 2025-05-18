Мошенники обманули школьника из Сызрани, хотевшего купить телефон

В Сызрани жертвой мошенников стал 16-летний парень, пытавшийся купить телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Школьнику на день рождения подарили деньги, и он решил потратить их на смартфон. Подросток нашел вариант на сайте объявлений и связался с продавцом. Женщина сказала, что живет в другом регионе и предложила оплатить покупку переводом. Юноша согласился и перевел 9 тыс. рублей. После этого продавец прислала трек-номер посылки, который в итоге оказался фальшивым.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы