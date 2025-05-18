Мошенники обманули школьника из Сызрани, хотевшего купить телефон

В Сызрани жертвой мошенников стал 16-летний парень, пытавшийся купить телефон. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Школьнику на день рождения подарили деньги, и он решил потратить их на смартфон. Подросток нашел вариант на сайте объявлений и связался с продавцом. Женщина сказала, что живет в другом регионе и предложила оплатить покупку переводом. Юноша согласился и перевел 9 тыс. рублей. После этого продавец прислала трек-номер посылки, который в итоге оказался фальшивым.