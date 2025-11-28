Блогера из Самары, финансировавшего ВСУ, признали террористом и экстремистом

Ранее СМИ уже обращали внимание, что скандальный блогер признавался: он финансирует ВСУ. До того мужчина прославился тем, что разыгрывал сценки на видео для демонстрации в негативном ключе правоохранительных органов РФ.

В перечень террористов и экстремистов внесли Андрея Арзаматова. Согласно информации Росфинмониторинга, он родился в 1986 г. в Куйбышеве. Арзаматов не раз упоминался в скандальных ситуациях. Например, в январе 2017 года - Арзаматов тогда уже являлся активным пользователем соцсетей и был известен там под ником MrRissso. У него не раз появлялись негативные публикации о сотрудниках ГИБДД. По имевшимся данным, ныне признанный экстремистом Андрей Арзаматов тогда с товарищами вступил на улице в конфликт с сотрудником ГИБДД, который был известен ему, так как жил по соседству. В итоге ссора переросла в драку. Инспектор получил травмы, и экипаж "скорой" доставил его в больницу, где пострадавшего госпитализировали. Чуть позже сообщалось, что в возбуждении уголовного дела в отношении Арзаматова отказали.

В январе 2024 г. ТГ-канал Readovka сообщал о поддержке Арзаматовым запрещенной в России террористической организации РДК. По данным канала, MrRissso зарабатывал в России на рекламе казино и желал русским смерти.

Как отмечали журналисты, блогер наряжает актеров в форму сотрудников ДПС и разыгрывает с ними сценки, где его героя пытаются "развести" на деньги (последнее на тот момент видео было снято без возможности опознания локации, а у самого Арзаматова есть несколько комплектов формы российской полиции, в которых он сидит на своих стримах). На момент публикации предполагалось, что русофоб обитает в Грузии, однако периодически посещает Россию. При этом сам Арзаматов признавался, что собирал деньги для ВСУ и уже "купил три квадрика". Также известно, что Арзаматов был судим за грабеж и разбой.