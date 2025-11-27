Полиция разыскивает жителя Челно-Вершинского района, ушедшего из дома летом 2024 года

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция разыскивает 71-летнего жителя Челно-Вершинского района, который 22 июня 2024 г. ушел из дома в пос. Красная Горка. Его местонахождение пока не установлено, передает ГУ МВД по Самарской области.