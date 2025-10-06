В ходе рейдовых мероприятий с 3 по 5 октября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 79 водителей.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 292 водителя. Несмотря на выписанные требования, четверо водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени.

Во время рейдовых мероприятий выявлены 28 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 23 правонарушения со стороны пешеходов и 17 со стороны водителей.

114 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.