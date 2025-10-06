В Самарской области за три дня поймали 79 пьяных водителей

В течение трех дней, с 3 по 5 октября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 79 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1300 различных нарушений ПДД. Так, 292 автомобилиста нарушили правила тонировки, 28 — неправильно перевозили детей, еще 114 — проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 17 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 23 раза.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не допускать нарушений и быть ответственными за свои действия.