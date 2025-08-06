ХК "Лада" подписал защитника Артема Земченка

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с 34-летним защитником Артемом Земченком.
Земченок — выпускник школы московского "Спартака". В системе красно-белых начал свою профессиональную карьеру в 2008 году, дебютировав в КХЛ по ходу сезона 2011/2012. Выступал за "Адмирал" (Владивосток) и "Металлург" (Магнитогорск), а также играл в системе СКА. В составе петербургской команды Артем провел в прошлом сезоне 30 матчей в КХЛ и отметился пятью голевыми передачами.
Всего Земченок провел в КХЛ 592 матча и набрал 136 (26+110) очков при показателе полезности "+108".
Односторонний контракт с защитником действует до конца сезона 2025/2026.
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