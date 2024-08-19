Глава региона Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства

В понедельник, 19 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства. Традиционно оно прошло в открытом режиме, участники обсудили готовность образовательных учреждений региона к учебному году, прохождение летнего туристического сезона, а также рассмотрели обращения жителей по проблемным вопросам.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил об оперативной обстановке на территории региона за прошедшую неделю, чрезвычайных происшествий не произошло.

В части ранее обсуждавшегося вопроса оборудования пляжей в муниципальных образованиях Вячеслав Федорищев поручил врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Михаилу Смирнову отработать проведенную инвентаризацию неорганизованных мест массового купания с главами муниципальных образований к следующему теплому сезону. "Мы договаривались, что это будем дополнительно финансировать. Глав поддержим. Здесь еще большая организационная работа со стороны глав во взаимодействии с управлением МЧС и другими службами. Возьмите на контроль, с тем чтобы в следующий сезон входили уже по-другому подготовленными", — поручил руководитель области Михаилу Смирнову.

Также Вячеслав Федорищев поручил подвести итоги проведенной работы по разработке предложений об организации большей доступности посещения лесов для жителей — ранее ограничения были связаны с пожароопасной обстановкой.

О подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году доложил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Для оценки готовности образовательных организаций региона создан областной межведомственный штаб с участием представителей МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора, ФСБ, также руководителей органов управления образованием и заместителей глав администраций органов местного самоуправления. Оценка готовности проводится в несколько этапов. В основной период прошли оценку и признаны готовыми 2231 объект в 1207 образовательных организациях. В дополнительные сроки приемку пройдут 22 объекта.

6 организаций в Самарской области не будут готовы открыть свои двери 1 сентября. В учреждениях проходит капремонт, есть отставание по графику. Глава региона подчеркнул: принято решение централизовать управление капитальным строительством на уровне правительства региона. Михаилу Смирнову дано поручение в течение двух недель завершить формирование строительного блока и взять на регион полномочия по организации контроля за ходом строительства и ремонтных работ по таким объектам тоже.

"Коллеги, главы, те, кто являются заказчиками — прошу контроль усилить. Организационные и кадровые выводы мы будем делать по факту детального анализа со стороны минстроя Самарской области, почему такие нарушения серьезные были допущены. Наша задача сейчас — максимально сделать все от нас зависящее, чтобы приблизить срок сдачи объекта", — отметил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, несмотря на то, что с родительскими коллективами таких школ были проведены собрания и определены места обучения детей, Вячеслав Федорищев поручил еще раз с главами отработать маршрутизацию, чтобы всем было удобно.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова обратила особое внимание на организацию питания школьников. Она сообщила об итогах профилактических и надзорных мероприятий в течение 2023-2024 учебного года. Не выполнены на текущий момент 30 предписаний, выданных ведомством.

Кроме того, Светлана Архипова подчеркнула, что до 1 сентября нужно завершить ремонтные работы в помещениях пищеблоков, проверить технологическое и холодильное оборудование, оснащение необходимым инвентарем, посудой, наличие норм меню, обеспечение качественной питьевой водой, пищевыми продуктами, готовность работников пищеблока, которые прошли в установленном порядке медосмотр и гигиеническое обучение. Перед началом учебного года необходимо провести во всех помещениях школы, в том числе на пищеблоке, профилактические дезинфекционные работы.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий сообщил о проверках учебных заведений в части обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической защищенности объектов образования. Также он акцентировал внимание глав на обеспечении безопасности дорожного движения по пути детей в школу. "Эта задача на контроле", — подчеркнул он.

Глава региона поручил до 31 августа обеспечить завершение подготовки к учебному году, своевременное и полное выполнение всех стоящих на контроле предписаний об устранении нарушений, а также проведение профилактических дезинфекционных работ. "С учетом того, как мы видим была организована работа по капремонтам, необходимо уже сейчас анализировать, какие работы мы закладываем на следующий год и планировать их так, чтобы у нас не было плановых сроков 1 октября или 1 ноября. Со следующего года возьмем за правило — все работы проводим до 1 сентября, с тем чтобы обеспечивать качественный учебный процесс", — добавил он.

Вячеслав Федорищев напомнил, что в рамках готовящейся большой программы по строительству школ в Самарской области в ближайшие пять лет должно появиться до 20 новых объектов. "Прошу также здесь Правительство в течение двух-трех недель вместе с главами отработать первоочередные населенные пункты, в которых мы, начиная со следующего года, запустим эту масштабную региональную программу", — сказал руководитель субъекта.

О прохождении летнего туристического сезона (период с 1 мая по 30 сентября) доложил врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Туристский поток за период с мая по июнь 2024 года составил более 940 тысяч человек, что на 11,9% больше аналогичного периода 2023 года. По росту турпотока среди муниципалитетов Самарской области с января по июнь по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. лидируют городские округа Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск и Самара.

Как отметил Артур Абдрашитов, большой популярностью пользуются экскурсии на АО "АВТОВАЗ" в рамках промышленного туризма — до конца сентября забронированы и выкуплены все возможные слоты для проведения экскурсий.

Больше всего туристов в регион приезжают из Оренбургской, Саратовской, Ульяновской области, Республик Татарстан и Башкортостан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пензенской и Нижегородской областей.

Рост показателей свидетельствует об активном развитии регионального туристического бизнеса, предлагающего широкий спектр туристических услуг разного ценового сегмента. Меры поддержки туристического бизнеса осуществляются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Сейчас в регионе работают 494 коллективных средств размещения. Планируется увеличить номерной фонд — создать порядка 722 новых современных и комфортабельных номеров.

Вячеслав Федорищев отметил, что недавно в Сызрани провели стратегическую сессию по развитию туризма в регионе. По мнению главы региона, необходимо проработать конкретные действия на ближайшие годы по развитию водного, экологического туризма. "У нас должно быть больше возможностей для отдыха в наших замечательных национальных парках, на воде, в городе должно быть больше мероприятий интересных. Давайте работу активизируем", — обратился он к врио министра туризма.

В завершение оперативного совещания рассмотрели обращения граждан. Вячеслав Федорищев отметил, что отвечать на обращения граждан необходимо в течение суток, если же ситуация критическая — реакция должна быть в течение 3-4 часов. "Кроме того, необходимо ввести дежурство сотрудников в субботу и воскресенье в системе "Инцидент менеджмент", чтобы они оперативно реагировали в выходные дни тоже", — сказал он.

Также с сегодняшнего дня начала работу круглосуточная горячая линия для приема обращений граждан. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону 88007076123.