ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью

ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе "Новое Очаково" в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте.
Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через ВТБ Онлайн. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ.
"Успешная сделка с ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, — важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России. Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов. ВТБ намерен активно развивать свою экспертизу в этой области и сотрудничать с Банком России для дальнейшего внедрения цифрового рубля в экономику страны", — отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
Он добавил, что банк планирует и дальше активно развивать инфраструктуру для работы с цифровым рублем и в будущем предлагать своим клиентам новые продукты и услуги, основанные на использовании цифровой национальной валюты.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.