ВТБ и ПИК успешно протестировали цифровой рубль в сделках с недвижимостью

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе "Новое Очаково" в Москве, осуществив расчеты в цифровой национальной валюте.

Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через ВТБ Онлайн. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ.

"Успешная сделка с ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, — важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России. Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов. ВТБ намерен активно развивать свою экспертизу в этой области и сотрудничать с Банком России для дальнейшего внедрения цифрового рубля в экономику страны", — отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Он добавил, что банк планирует и дальше активно развивать инфраструктуру для работы с цифровым рублем и в будущем предлагать своим клиентам новые продукты и услуги, основанные на использовании цифровой национальной валюты.

