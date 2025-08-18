"Северсталь" расширяет поддержку металлопереработчиков Поволжья

В условиях снижения спроса на рынке металла малые и средние предприятия Поволжья, производители металлопродукции, нацелены на оптимизацию логистики и сокращение издержек. Все более значимыми факторами для местных переработчиков становятся локализация поставок и постоянный доступ к продукции, гибкие условия в закупках и дополнительные сервисы.

Один из ведущих поставщиков металлопроката в регионе — "Северсталь", с торговой сетью в России и СНГ в составе 66 складов. По оценке компании, потребители все чаще отдают предпочтение комплексным решениям и сервисам, которые позволяют экономить и поддерживать эффективность в текущей ситуации на рынке.

На площадках "Северстали" в регионе помимо базовых позиций — горячекатаные и холоднокатаные рулоны и листы, оцинкованный прокат, изделия с полимерным покрытием — повышенным спросом пользуются продукты с улучшенными свойствами. Предприятия активно закупают прокат Coversafe для сэндвич-панелей, высокопрочный оцинкованный прокат для ЛСТК, кровельную линейку Rooftop, высокопрочные профили Powerform Tube и специализированный прокат Steelazer для лазерной резки. Как отмечают в компании, особенно востребован прокат с полимерным и цинковым покрытиями — за первые пять месяцев 2025 года продажи этой продукции в Приволжском федеральном округе выросли на 12% и 35% соответственно.

Компания сохраняет возможность поставок минимальных партий от одного рулона или пачки, что особенно актуально для небольших производств. Потребители закупают металл со склада, а также в интернет-магазине, при этом пользуются финансовыми сервисами с возможностью отсрочки платежа. За пять месяцев этого года более 60% заказов на прокат "Северстали" были оформлены в регионе с отсрочкой оплаты.

Дополнительное конкурентное преимущество бизнесу создают сервисы металлообработки: клиенты компании могут заказать любые виды резки металла в 53 партнерских центрах. Готовые изделия поставляются по всей России, с использованием различных вариантов упаковки. Каждая партия проходит многоступенчатый контроль качества — от отгрузки до передачи продукции. Интерес бизнеса к услугам СМЦ растет, по информации компании, объем переработки за пять месяцев 2025 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В условиях снижения спроса мы находим новые совместные возможности для укрепления позиций, — отмечает Денис Степашин, руководитель дивизиона Поволжье и Урал "Северсталь Дистрибуции". — Мы предлагаем партнерам комплексные решения, развиваем сервисы и расширяем ассортимент для решения текущих бизнес-задач, а также для будущего роста. Наши клиенты могут оформить заказ через менеджера или онлайн, воспользоваться технической поддержкой и помощью в подборе продукции — что помогает оптимизировать процессы. Финансовые сервисы позволяют закупать металл на условиях отсрочки, поэтому остаются критически важными для металлопереработчиков". Такой подход, сочетающий операционную гибкость с экспертной поддержкой, позволяет металлопереработчикам региона сохранять стабильность даже в непростое время.