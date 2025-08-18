Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС

В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков беспилотных авиационных систем и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев, выступая на пленарной сессии форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который 14–15 августа прошел в Сколково.
"В Самарской области создана полноценная экосистема — от подготовки кадров до серийного производства и внедрения беспилотников. Мы — пилотный регион по испытаниям БАС, наш экспериментальный правовой режим признан одним из самых эффективных в стране. 64 команды разработчиков в Самарской области работают над прорывными решениями", — отметил Вячеслав Федорищев.
Федеральные эксперты в сфере научно-технологического развития отмечают, что введение новой меры поддержки позволит снизить налоговую нагрузку на разработчиков БАС, что приведет к росту инвестиционной активности, расширению линейки продукции и импортозамещению.
"Освободившиеся ресурсы компании смогут направить на реализацию новых проектов, совершенствование технологий и выход на новые рынки. Считаю, что такой подход может стать эффективным инструментом стимулирования отрасли, и другим регионам целесообразно рассмотреть возможность внедрения аналогичных мер для достижения целевых показателей национального проекта и ускорения развития беспилотных технологий в России", — отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин.
"Это интересная инициатива, — подчеркивает коммерческий директор компании "Лаборатория будущего", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Павел Камнев. — Производители БАС Самарской области будут освобождены от платы НДФЛ. Это поможет повысить фонд оплаты труда и привлечь гораздо больше квалифицированных специалистов".
Он также отметил, что для разработки и производства Самарский НПЦ обладает достаточно серьезным оборудованием.
"Инвестиции серьезные, подход привлечения крупных производителей оборудования — тоже достаточно правильный. Осталось только найти кадры, которые будут с этим оборудованием работать, масштабировать его под разные задачи", — пояснил Павел Камнев.
Напомним, что на федеральном уровне введены налоговые льготы для производителей беспилотников. Подписан закон о применении нулевой ставки НДС при их продаже. Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг. Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы. Поддержка предприятий реализуется по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы".
