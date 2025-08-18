16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эффективное бурение: на конференции "Гипровостокнефти" рассмотрели опыт участников рынка Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС Самарские производители представили свою продукцию на творческом фестивале "Сферум" при поддержке минпросвещения РФ завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ Производитель спортинвентаря из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту

Экономика и бизнес

Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков беспилотных авиационных систем и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев, выступая на пленарной сессии форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который 14–15 августа прошел в Сколково.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"В Самарской области создана полноценная экосистема — от подготовки кадров до серийного производства и внедрения беспилотников. Мы — пилотный регион по испытаниям БАС, наш экспериментальный правовой режим признан одним из самых эффективных в стране. 64 команды разработчиков в Самарской области работают над прорывными решениями", — отметил Вячеслав Федорищев.

Федеральные эксперты в сфере научно-технологического развития отмечают, что введение новой меры поддержки позволит снизить налоговую нагрузку на разработчиков БАС, что приведет к росту инвестиционной активности, расширению линейки продукции и импортозамещению.

"Освободившиеся ресурсы компании смогут направить на реализацию новых проектов, совершенствование технологий и выход на новые рынки. Считаю, что такой подход может стать эффективным инструментом стимулирования отрасли, и другим регионам целесообразно рассмотреть возможность внедрения аналогичных мер для достижения целевых показателей национального проекта и ускорения развития беспилотных технологий в России", — отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин.

"Это интересная инициатива, — подчеркивает коммерческий директор компании "Лаборатория будущего", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Павел Камнев. — Производители БАС Самарской области будут освобождены от платы НДФЛ. Это поможет повысить фонд оплаты труда и привлечь гораздо больше квалифицированных специалистов".

Он также отметил, что для разработки и производства Самарский НПЦ обладает достаточно серьезным оборудованием.

"Инвестиции серьезные, подход привлечения крупных производителей оборудования — тоже достаточно правильный. Осталось только найти кадры, которые будут с этим оборудованием работать, масштабировать его под разные задачи", — пояснил Павел Камнев.

Напомним, что на федеральном уровне введены налоговые льготы для производителей беспилотников. Подписан закон о применении нулевой ставки НДС при их продаже. Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг. Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы. Поддержка предприятий реализуется по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31