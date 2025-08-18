16+
Экономика и бизнес

Сферум при поддержке минпросвещения РФ завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ

МОСКВА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года. Об этом сообщили 18 августа в Москве в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования.

"Сферум" станет доступнее и удобнее для пользователей сферы образования. Изменения реализованы с учетом обратной связи и на основе собранных в течение года пожеланий педагогов, родителей и учеников. Особый акцент сделан на безопасности — в "Сферуме" в MAX можно настроить безопасный режим и установить специальные настройки приватности для создания комфортной среды общения.

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАХ — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сферум" в национальном мессенджере — это единое безопасное образовательное пространство, которое объединит в себе коммуникации по учебе и актуальные сервисы для обучения.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые коммуникационные функции "Сферума", интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и чат-бот программы "Пушкинская карта". Кроме того, у педагогов сохраняется расширенный функционал и свой знак отличия (академическая шапочка).

В образовательном пространстве "Сферум" в национальном мессенджере уже работает чат-бот "Предложения Министру просвещения РФ", где все педагоги могут направить свои вопросы и предложения Министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Среди новых возможностей "Сферума" — единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Кроме того, можно будет обмениваться и подписывать многие необходимые школьные документы, например справки для поездок на экскурсию или об отсутствии на уроке. Разработчики прорабатывают и другие полезные сервисы, чтобы расширить возможности и сделать общение по учебе максимально эффективным и удобным.

"Сферум" в национальном мессенджере будет запускаться поэтапно — с 25 августа образовательное пространство откроется для пользователей первых шести пилотных регионов. Это республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). С 15 сентября "Сферум" в МАХ постепенно станет доступен для остальных регионов России. Настроить работу учебного профиля и изучить новые возможности в национальном мессенджере пользователям поможет специальный чат-бот "Сферум".

