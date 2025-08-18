Сферум при поддержке минпросвещения РФ завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ

Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года. Об этом сообщили 18 августа в Москве в рамках Всероссийского совещания региональных министров образования.
"Сферум" станет доступнее и удобнее для пользователей сферы образования. Изменения реализованы с учетом обратной связи и на основе собранных в течение года пожеланий педагогов, родителей и учеников. Особый акцент сделан на безопасности — в "Сферуме" в MAX можно настроить безопасный режим и установить специальные настройки приватности для создания комфортной среды общения.
"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер МАХ — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сферум" в национальном мессенджере — это единое безопасное образовательное пространство, которое объединит в себе коммуникации по учебе и актуальные сервисы для обучения.
В национальном мессенджере будут представлены ключевые коммуникационные функции "Сферума", интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и чат-бот программы "Пушкинская карта". Кроме того, у педагогов сохраняется расширенный функционал и свой знак отличия (академическая шапочка).
В образовательном пространстве "Сферум" в национальном мессенджере уже работает чат-бот "Предложения Министру просвещения РФ", где все педагоги могут направить свои вопросы и предложения Министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Среди новых возможностей "Сферума" — единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Кроме того, можно будет обмениваться и подписывать многие необходимые школьные документы, например справки для поездок на экскурсию или об отсутствии на уроке. Разработчики прорабатывают и другие полезные сервисы, чтобы расширить возможности и сделать общение по учебе максимально эффективным и удобным.
"Сферум" в национальном мессенджере будет запускаться поэтапно — с 25 августа образовательное пространство откроется для пользователей первых шести пилотных регионов. Это республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). С 15 сентября "Сферум" в МАХ постепенно станет доступен для остальных регионов России. Настроить работу учебного профиля и изучить новые возможности в национальном мессенджере пользователям поможет специальный чат-бот "Сферум".
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.