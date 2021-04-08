Компания самарского депутата возведет 30-метровую высотку у ЖД-вокзала

В Самаре 5 апреля прошли слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров при строительстве капитального объекта. Горожане "дали добро" компании АО "Приват билдин", директором которой является самарский депутат от Кировского района, бизнесмен Вячеслав Дормидонтов, на строительство 30-метровой высотки по ул. Буянова, 6.
Напомним, общественное обсуждение касалось возможности построить жилую 31-метровую высотку на участке 4,8 тыс. кв метров по ул. Буянова, 6 в Железнодорожном районе.
Самарцы поддержали обращение заявителя, АО "Приват Билдин", на предоставление разрешения отклониться от предельных параметров строительства.
"Выражаю свое положительное мнение по рассматриваемому вопросу. Поддерживаем испрашиваемое разрешение на отклонение в части паковочных мест, так как считаю, что строительство многоквартирного дома на данной территории является дополнительным жильем по демократичным ценам", — высказался один из местных жителей, О. В. Подолянец.
Всего на публичных слушаниях в поддержку застройки поступило 50 мнений от самарцев.
АО "Приват билдин" учреждено Николаем Качалиным в 2013 году. Компания зарегистрирована в Самаре на ул. Ленинградской, 36/38. Директором выступает исполнительный директор компании ООО "ЭкоСтройРесурс" Вячеслав Дормидонтов, которого называют бизнес-партнером Александра Милеева (Дормидонтов был генеральным директором ООО "Самарский комбинат "Родник"). Площадка АО находится рядом с офисным центром "Капитал Haus", построенным на месте бывшего ликеро-водочного завода "Родник".
Виды деятельности "Приват билдин": аренда и управление недвижимым имуществом, оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, розничная торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Учредителями компании являются Николай Качалин (75%), компании Helsinco Limited и Redstart Limited (Кипр). Имя кипрской компании фигурировало в связи с историей по недострою на ул. Авроры, 140.