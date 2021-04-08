Компания самарского депутата возведет 30-метровую высотку у ЖД-вокзала

В Самаре 5 апреля прошли слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров при строительстве капитального объекта. Горожане "дали добро" компании АО "Приват билдин", директором которой является самарский депутат от Кировского района, бизнесмен Вячеслав Дормидонтов, на строительство 30-метровой высотки по ул. Буянова, 6.

Напомним, общественное обсуждение касалось возможности построить жилую 31-метровую высотку на участке 4,8 тыс. кв метров по ул. Буянова, 6 в Железнодорожном районе.

Самарцы поддержали обращение заявителя, АО "Приват Билдин", на предоставление разрешения отклониться от предельных параметров строительства.

"Выражаю свое положительное мнение по рассматриваемому вопросу. Поддерживаем испрашиваемое разрешение на отклонение в части паковочных мест, так как считаю, что строительство многоквартирного дома на данной территории является дополнительным жильем по демократичным ценам", — высказался один из местных жителей, О. В. Подолянец.

Всего на публичных слушаниях в поддержку застройки поступило 50 мнений от самарцев.