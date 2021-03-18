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Общество

В Самаре могут застроить жильем территорию у ЖД-вокзала

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре могут отдать под жилую застройку земельный участок в 4,8 тыс. кв метров на ул. Буянова,6. Будет ли там ЖК, станет известно по результатам публичных слушаний. Они пройдут 5 апреля.

Мэрия Самары объявила о проведении публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков. В частности, речь идет об участке площадью 4806 кв метров, расположенном на ул. Буянова, 6 в Железнодорожном районе. Его предлагают выделить под жилую застройку средней этажности с предельной высотой зданий до 31 метра. Предполагается, что максимальный процент застройки составит 75%.

Согласно данным публичной кадастровой карты, земля имеет категорию "населенных пунктов", разрешено ее использование для застройки общественно-деловыми объектами. Кадастровая стоимость участка составляет 30,9 млн рублей.

Жителей приглашают высказать мнение относительно возможной застройки и принять участие в публичных слушаниях. С 27 марта по 5 апреля можно будет внести замечания по представленному проекту.

Публичные слушания пройдут 5 апреля в 18:00 в актовом зале на ул. Ново-Садовой, 20.

 

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