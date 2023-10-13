Под арест отправили "душеприказчика" семьи экс-главы кассационного суда Ефанова

В пятницу, 13 октября, суд Октябрьского района Самары избрал меру пресечения на период расследования для директора ООО "Хорс" и ООО "Эра" Дмитрия Полянского. Мужчину ранее называли "душеприказчиком" семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало сегодня ключевого участника этих афер: директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, — рассказал за несколько часов до заседания суда депутат Госдумы Александр Хинштейн. — На эти ООО, где соучредителем был сын судьи, выводились земли в прородоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о.Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела по мошенничеству, в чьих рамках Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд за его арестом. Полянский не просто "Фунт". Это душеприказчик Ефановых. На него оформлено 6 договоров доверительного управления их квартирами, а его брат — начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".

В суд Дмитрий Полянский пришёл в наручниках и медицинской маске. Последнее — возможно, чтоб скрыть лицо от камер журналистов. Мужчину сопровождала адвокат, оперативные сотрудники и теща.

"Мы будем ходатайствовать об избрании иной меры пресечения, например, домашнего ареста. Мы привели тещу, чтоб она подтвердила согласие на проживание у неё", — объяснила появление родственницы подозреваемого адвокат в начале заседания.

Адвокат попросила также приобщить несколько документов, в частности, справку об инвалидности бабушки Полянского.

Правоохранители в свою очередь попросили приобщить несколько других бумаг: например, копию допроса свидетеля Богданова. Следователь рассказала суду и детали обвинения Полянского. По данным правоохранителей, директор ООО "Хорс" с корыстной целью незаконного обогащения предоставил в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставление в собственность участков между 1-й и 2-й просеками и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.

"Получил путем обмана право на выкуп. После чего был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество. Ущерб в данном случае составил не менее 14 млн рублей", — рассказала информацию обвинения суду следователь.

По версии правоохранителей, к преступлению причастны и другие, пока неустановленные лица, входящие в преступную группу.

Теща Полянского Татьяна Боннер рассказала суду, что у нее "очень хороший зять" и что она не против, если он будет жить в ее квартире под домашним арестом.

Впрочем, представители МВД и прокуратуры парировали: причастность Полянского к преступлению имеющимся на текущий момент материалами подтверждается, он может скрыться от следствия или попытаться "замести следы". Соответственно, другой меры пресечения, кроме ареста, избрать невозможно. Суд в итоге с правоохранителями согласился.

Расследование сейчас будет продолжаться, Полянскому и "пока неустановленным лицам" грозит реальное лишение свободы.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приватизации 40 га муниципальных земель на самарском острове Поджабный. Как сообщалось, эти участки также оказались в собственности семьи Ефанова.