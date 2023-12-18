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Объявленный в розыск экс-глава Жигулевска может быть в Турции

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Источники Волга Ньюс в правоохранительных органах сообщили, куда же делся бывший мэр Жигулевска Александр Курылин. Оказывается, его следы теряются на турецком побережье.

Напомним, экс-главу Жигулевска официально объявили в розыск. Как стало известно редакции, его ищут по уголовному делу о даче взятки. Уголовное дело, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года. Про Курылина также известно, что с 2006 по 2008 г. он работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 год. Потом вернулся в бизнес "Тон Авто".

"Курылина объявили в розыск 14 декабря 2023 г. сотрудники отдела внутренних дел Железнодорожного района Самары. А до объявления в розыск, 24 ноября, он улетел в Турцию", — рассказал источник Волга Ньюс.

Вполне вероятно, что если бизнесмен и политик вернется — его сразу задержат.

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