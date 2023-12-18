Объявленный в розыск экс-глава Жигулевска может быть в Турции

Источники Волга Ньюс в правоохранительных органах сообщили, куда же делся бывший мэр Жигулевска Александр Курылин. Оказывается, его следы теряются на турецком побережье.
Напомним, экс-главу Жигулевска официально объявили в розыск. Как стало известно редакции, его ищут по уголовному делу о даче взятки. Уголовное дело, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года. Про Курылина также известно, что с 2006 по 2008 г. он работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 год. Потом вернулся в бизнес "Тон Авто".
"Курылина объявили в розыск 14 декабря 2023 г. сотрудники отдела внутренних дел Железнодорожного района Самары. А до объявления в розыск, 24 ноября, он улетел в Турцию", — рассказал источник Волга Ньюс.
Вполне вероятно, что если бизнесмен и политик вернется — его сразу задержат.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.