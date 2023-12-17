Экс-мэра Жигулевска объявили в розыск

Бывшего главу Жигулевска Александра Курылина внесли в базу розыска МВД РФ. Там про экс-градоначальника теперь говорится: "Разыскивается по статье Уголовного кодекса. Дата рождения: 20.3.1963, место рождения: РФ, Челябинская область, г. Копейск".

Полицейские приписали номер телефона, по которому можно позвонить в случае обнаружения экс-мэра: 8(846)373-73-51. Этот номер определяется как контакт участкового пункта полиции Железнодорожного района Самары.

Источник Волга Ньюс в правоохранительных органах сообщил, что Курылин исчез из поля зрения правоохранителей 24 ноября 2023 года. А уголовное дело, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 г. по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки". Относится деяние к Железнодорожному району. Предположительно, Курылин сейчас может быть не на территории РФ.

Про Курылина также известно, что с 2006 по 2008 гг. он работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 г. Потом вернулся в бизнес "Тон Авто".