В Самаре открыли сквер с памятником Алексею Толстому

В субботу, 7 сентября, в Самаре был торжественно открыт памятник писателю Алексею Николаевичу Толстому. Он установлен на улице Фрунзе рядом с музеем-усадьбой писателя. Также здесь открылось новое общественное пространство — Литературный сквер.

Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул: инициативу их появления поддержали жители региона. "Память важно передавать молодому поколению. Такой сквер — это еще один шаг к тому, чтобы мы по-настоящему чтили память. В нашем родном городе очень много мест, которые требуют обновления, благоустройства. И мы именно таким примером будем руководствоваться — когда рядом есть музей, новое облагороженное пространство, и самое главное — есть смысл. Смысл, который мы чтим, смысл, который вечен. Уверен, что таких пространств у нас будет появляться много, но память Алексея Николаевича — настоящая, вечная", — отметил Вячеслав Федорищев.

История Самары неразрывно связана с жизнью и творчеством этого писателя. Он родился в Самарской губернии, почти двадцать лет жил на самарской земле. Учился сначала в Сызранском, а затем в Самарском реальном училище. Здесь жили его родители, друзья. Самарские впечатления А.Н. Толстого нашли отражение в таких его произведениях, как повесть "Детство Никиты", трилогия "Хождение по мукам" и других. Город хранит память о писателе — здесь есть улица, названная в его честь, также есть музей-усадьба, рядом с которой 11 лет назад была установлена скульптура Буратино — героя известной детской сказки Толстого.

Работы по созданию и установке в Самаре памятника Алексею Толстому в Литературном сквере проводились по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. При поддержке Российского военно-исторического общества и помощника президента Российской Федерации, председателя РВИО Владимира Мединского был организован конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию памятника.

Из поступивших на конкурс 11 проектов победителем был признан проект скульптора Дениса Стритовича. Писатель запечатлен за письменным столом в момент работы, за его спиной — герои его произведений.

Памятник стал центром Литературного сквера, который представляет собой интерактивное пространство. Здесь можно услышать голос писателя, послушать говорящий букварь, подсмотреть в замочную скважину, "поговорить" с героями романов Алексея Толстого. Пространство организовано при поддержке благотворителей.

Александр Хинштейн отметил, что сегодня, когда идет специальная военная операция, как никогда важны примеры настоящих патриотов. Он напомнил, что Алексей Николаевич Толстой был не только писателем, но и военным корреспондентом в ходе двух мировых войн, был удостоен двух Сталинских премий. Его статьи поднимали солдат в атаку, более 100 публикаций вышло в центральных изданиях.

"Бойцы хранили вырезки из газет, поднимающие их на бой. А "Русский характер" — это одно из тех произведений времен войны, которые по-прежнему являются для нас образцом и символом литературы, защищающей родину в прямом и переносном смысле слова, — отметил депутат. — Это человек, обогативший отечественную, мировую литературу большим количеством исторических произведений, которые формируют наше восприятие своего прошлого".

В торжественном открытии Литературного сквера и памятника Алексею Толстому приняли участие также потомки писателя — его внук Денис Толстой, правнук Никита Толстой и праправнук Михаил Толстой.

Внук писателя поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника и сквера.

"Алексей Толстой жил в такое сложное время на стыке эпох и это не могло не сказаться на его судьбе. Но мне кажется, что основное для нас всех — это был прекрасный писатель, настоящий мастер слова. Его талант и трудоспособность и создали эту популярность и славу. Этот памятник неслучайно был воздвигнут на самарской земле — можно сказать, что талант Алексея Толстого вырос здесь", — отметил Денис Толстой.