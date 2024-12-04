Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре обсуждают возможность демонтажа фигурок шишиг-летунов с улиц города. Сейчас для них собираются подыскать новое место. Причиной стало недовольство жителей. Что не так с арт-объектами? Почему их появление вызвало такой общественный резонанс? Публикуем мнения экспертов и жителей.

Мнение жителей

Бронзовые фигурки шишиг-летунов появились в Самаре в рамках проекта по обустройству туристического кода исторического центра города. Всего установили 27 арт-объектов в 10 локациях. Но вместо привлечения внимания к достопримечательностям, власти столкнулись с общественным негодованием. Вот что пишут городские пользователи соцсетей:

"У нас есть узнаваемый персонаж — Самарик. Есть сказки про Самарика. Ну и сделали бы разные фигурки по всему городу. И уникально, и все его знают. Заинтересованность должна быть у всех и детей и взрослых. А теперь испортили фасады на многих зданиях, когда крепили, и будут пересаживать шишиг с места на место".

"В 70х годах была маленькая, и не редко слышала выражение — "как шишига одета". И оно было понятно из контекста, т. е. "необычно, неопрятно".

Есть и противоположные мнения: "А мне шишиги нравятся. Чего все всполошились, не понимаю? Швейк намного хуже, да и "дама-теннисистка" не лучше. Но все молчат".

"Исторических памятников куча, и они никому не интересны, стоят и стоят. Кому интересно разглядывать бронзовых или гранитных людей, ещё и сделанных топорно? Да никому, тем более, детям. Должна быть какая-то идея, с этим я согласна. Тут в основе идеи — добрая сказка и поиск этих довольно милых фигурок. Но все насели на их название…".

"Оставьте в покое уже этих шишиг".

"Симпатичные человечки! Пусть существуют! И имя хорошее!"

"Сделали — плохо, не сделали — тоже плохо. Переделали — тоже плохо. Одни нытики. Эй, нытики, вы сами что-нибудь сделали, кроме как постоянно ныть?"

Что думают эксперты

Среди медийных лиц одним из самых ярых противников установки шишиг-летунов стал депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев. Одним из первых он написал в своем телеграм-канале, что берет обращения жителей в работу.

"Выбирать в рамках "повышения туристической привлекательности" символом города нечисть и духов умерших детей мог только сатанист или идиот. Лучше бы вместо демонизации города шишигнутые чиновники пропагандировали самарских котов", — заявил парламентарий.

Противоположного мнения придерживается историк архитектуры Армен Арутюнов: "Проект про самарских шишиг-летунов — один из самых крутых на моей памяти. Наблюдал в субботу, как десятки людей их фотографировали. Помню, много лет назад Дима и Маша Храмовы показывали мне вроцлавских гномиков. Как же хотелось тогда, чтобы что-то подобное появилось и в Самаре. И вот они — новые герои со своей историей. А ещё у шишиг-летунов есть свой канал Самарские Шишиги-летуны. Очень рекомендую подписаться, читать сказочные истории и листать чудесные картинки. Сердечно поздравляю команду авторов: Диму и Машу Храмовых, иллюстратора Елену Загородневу и сказочника Дениса Либстера. А еще 3D-дизайнера Рому Харикова, который сделал модели по эскизам Лены, Иру Шарову и Вячеслава Шаровых из BUNTARKA, которые взялись отлить сказочных человечков. Вы все невероятно крутые!"

Наибольшее возмущение новые самарские арт-объекты вызвали у людей глубоко верующих. Они озвучили свое мнение на заседании круглого стола в Общественной палате Самарской области.

"Православные люди действительно возмущены. Ведь это бесы, языческие идолы", — заявила председатель правления регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин" Александра Кормишина.

По мнению ректора Самарской духовной семинарии, протоиерея Максима Кокарева недоумение у людей вызывают три пункта.

"В первую очередь, это название персонажей. Отсылки к фольклору в данном случае дают негативную окраску. Второй момент — актуальность: насколько эти персонажи могут повысить узнаваемость Самары? Дело в том, что самарские шишиги-летуны на самом деле персонажи не фольклорные. Эти маленькие человечки, основная задача которых собирать лунный свет, — герои современной авторской сказки. Сказки самарской. Но мало известной даже среди самарцев. Наконец, третий момент связан с тем, что многие жители города уверены: такие проекты просто не должны реализовываться, не пройдя предварительное широкое обсуждение".

Не поддаваться эмоциям призвал доцент кафедры филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического университета, участник проектов НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ, эксперт учебно-методического центра ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания" Российской академии образования Анна Синицкая:

"Первоначальной была реакция именно на само слово, все начали оперировать фольклорными аргументами. Но сюжет современной авторской сказки не предполагает обращения к демоническим персонажам из фольклорных справочников. Персонажи сказки не имеют отношения к фольклорным источникам, и даже выглядят они иначе. Кроме того, городская игровая сказочная скульптура — это не памятник. Нужно разделять эти понятия: не может быть сравнения и никакого "соревнования" с памятниками, увековечивающими значимые исторические события, память о великих людях. Такие сказочные, фантазийные фигурки и связанные с ними квесты — это интересный инструмент туристической навигации. Либо мы используем в Самаре этот алгоритм, либо нет", — резюмировала Анна Синицкая.

Версия авторов проекта

Авторы арт-проекта — архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы, писатель Денис Либстер и иллюстратор Елена Загороднева. Анонсируя появление шишиг в конце сентября 2024 года, Дмитрий Храмов рассказал, что вместе с командой была придумана целая городская сказка: 27 бронзовых фигурок волшебных существ "приземлятся" на десяти локациях, в том числе, на пожарной каланче Музея пожарного дела на Хлебной площади, у Музея Модерна на улице Красноармейской, в Струковском саду, на площади Революции, на здании Главпочтамта на углу улиц Куйбышева и Ленинградской, на Лютеранской Кирхе.

"По легенде они прилетели с Жигулевских гор, чтобы собирать лунный свет и отправлять его на добрые дела", — пояснял тогда Дмитрий Храмов.

Однако позже ему, ввиду общественного резонанса, не единожды пришлось комментировать задумку проекта журналистам. Архитектор поделился в беседе с корреспондентом Волга Ньюс, что у него вызывают недоумение отдельно взятые негативные комментарии:

"Я не понимаю причину недовольств. Если бы люди просто внимательно читали сказку, которая публиковалась, в том числе, перед установкой фигурок, то нашли бы ответ: персонажи никогда не были шишигами, они назывались "шлетунами" и к славянскому фольклору не имеют никакого отношения. Про существ из славянского фольклора в книге упоминалось только для того, чтобы разграничить персонажей и дать понять людям, что шлетуны и фольклорные бесы никак между собой не связаны. Эти истории были придуманы еще два года назад, все герои - авторский вымысел. Буква "ш" в названии "шлетуны" образовалась из-за того, что они имеют привычку шепелявить. Но люди не читают, не пытаются понять, а что-то где-то слышат и реагируют только на одно слово".

Дмитрий Храмов добавил, что новые сказочные герои - про полет, про будущее, про Самару "крылатую" и "космическую".

"Они про то, как через них открывать известные места в городе. Это туристический код, который помогает и жителям, и туристам разных возрастов, включая детей, рассказывать про наш город. Поэтому они размещены в тех местах, которые являются знаковыми. Они совершенно незаметные, маленькие, никого не отвлекают, ничего не загораживают. Что касается крыльев, то и их у шлетунов не было изначально: они обратились к кузнецу в Жигулевских горах, который вручную их изготовил. Никакой мистики и чертовщины в этом нет. Мы продолжим выкладывать истории о шлетунах, публиковать их в сети и будем пояснять", - рассказал архитектор.

Он также отметил, что получает гораздо больше положительных отзывов, в то время как отрицательных - единицы.

Впрочем, может статься, что по решению городской общественности шишиги-летуны все-таки улетят туда, откуда "прилетели" — за Волгу. Вопрос о смене прописки фигурок пока остается открытым, а варианты их размещения, как анонсировалось накануне, предложат обсудить самарцам.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЕ Самара".