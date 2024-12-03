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Общество

Самарские "шишиги" могут сменить прописку

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фигурки шишиг-летунов, установленные в историческом центре Самары, могут сменить прописку. Варианты их размещения на днях обсудили члены комиссии общественной палаты Самарской области.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Всего в историческом центре Самары было установлено 27 фигурок шишиг-летунов (в 10 локациях). Власти преследовали цель привлечь внимание к достопримечательностям города, однако неожиданно шишиги всколыхнули общественность. Жители сочли спорными название, актуальность и возмутились, что проект не прошел широкое обсуждение перед реализацией.

По словам ректора Самарской духовной семинарии Самарской епархии русской православной церкви, протоиерея Максима Кокарева, отсылки к фольклору в названии в данном случае дают негативную окраску.

"Во-вторых, самарцы поставили под вопрос актуальность установки: насколько эти персонажи смогут повысить узнаваемость Самары? Дело в том, что самарские шишиги-летуны на самом деле персонажи не фольклорные: эти маленькие человечки, основная задача которых — собирать лунный свет, — герои современной авторской сказки. Сказки самарской. Но мало известной даже среди самарцев. Наконец, третий момент связан с тем, что многие жители города уверены: такие проекты просто не должны реализовываться, не пройдя предварительное широкое обсуждение", — добавил Максим Кокарев.

Как отметил заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов, в традиционном употреблении слово "шишига" не имеет положительной коннотации.

Члены общественной палаты пришли к выводу, что впредь подобные проекты должны проходить широкое общественное и серьезное экспертное обсуждение. А выходом из сложившейся ситуации общественники и представители экспертного сообщества считают рассмотрение вопроса о возможной смене "прописки" летунов.

По мнению зампредседателя Общественной палаты Самарской области, члена ОП РФ Павла Покровского, шишиги имеют четкую географическую привязку к территории самарской ЗаВолги, соответственно, разместить их можно там.

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по межнациональным и межконфессиональным отношениям и укреплению духовно-нравственных ценностей Любовь Колесникова предложила разместить спорных человечков в Этнопарке Дружбы народов.

Впрочем, рассматриваются и другие варианты размещения, в том числе, - с участием горожан. После окончания сроков реализации проекта вопрос о смене локации фигурок можно будет вынести на действительно широкое общественное обсуждение.

"Давайте думать о будущем. Инициируя любой проект, нужно задать вопрос: а что нам даст его реализация? Какой отзвук он получит у детей? Все значимые для общества, для города проекты должны проходить полноценное общественное обсуждение — своеобразную общественную экспертизу", — подчеркнула Любовь Колесникова, подводя итоги встречи за круглым столом.

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