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Театр Культура

Хор Самарского театра оперы и балета принял участие в исполнении концерта-симфонии "Русскому Донбассу"

ВОЛГОГРАД. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 июня, хор Шостакович Опера Балет принял участие в знаковом культурном событии — исполнении концерта-симфонии "Русскому Донбассу" в Волгоградской филармонии.

Фото: театр оперы и балета

Монументальное произведение композитора Алексея Сергунина, лауреата премии "Ника" и международного конкурса им. С. В. Рахманинова, стало первым в истории музыкальным осмыслением событий новейшего времени.

Самарские артисты выступили вместе с выдающимися коллективами: "Оркестром непокоренных" — Донецким академическим симфоническим оркестром им. С. С. Прокофьева и оркестром камерной музыки Леонида Лундстрема.

Выступление прошло в рамках масштабного культурно-патриотического проекта "Культурный десант 45/25", посвященного 80-летию Великой Победы. Проект, стартовавший в июне этого года, связывает героическое прошлое с настоящим — юбилей Победы и защита жителей Донбасса. Этот опыт — фундамент для будущего России, основанного на уважении к истории и духовным ценностям.

Дирижер — Алексей Сергунин. Соло скрипки — Петр Лундстрем. Главный хормейстер Шостакович Опера Балет — Максим Пожидаев.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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