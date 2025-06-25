Хор Самарского театра оперы и балета принял участие в исполнении концерта-симфонии "Русскому Донбассу"

Во вторник, 24 июня, хор Шостакович Опера Балет принял участие в знаковом культурном событии — исполнении концерта-симфонии "Русскому Донбассу" в Волгоградской филармонии.
Монументальное произведение композитора Алексея Сергунина, лауреата премии "Ника" и международного конкурса им. С. В. Рахманинова, стало первым в истории музыкальным осмыслением событий новейшего времени.
Самарские артисты выступили вместе с выдающимися коллективами: "Оркестром непокоренных" — Донецким академическим симфоническим оркестром им. С. С. Прокофьева и оркестром камерной музыки Леонида Лундстрема.
Выступление прошло в рамках масштабного культурно-патриотического проекта "Культурный десант 45/25", посвященного 80-летию Великой Победы. Проект, стартовавший в июне этого года, связывает героическое прошлое с настоящим — юбилей Победы и защита жителей Донбасса. Этот опыт — фундамент для будущего России, основанного на уважении к истории и духовным ценностям.
Дирижер — Алексей Сергунин. Соло скрипки — Петр Лундстрем. Главный хормейстер Шостакович Опера Балет — Максим Пожидаев.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.