В Тольятти пройдет фестиваль музыки и искусств "Тремоло"

В Тольятти 2–6 июля пройдет XVIII Фестиваль музыки и искусств "Тремоло".

"Тремоло" проходит в Тольятти каждое лето с 2008 г., на берегу Волги под открытым небом.

В разные годы участниками "Тремоло" были музыканты из 20 стран мира: П.Кудинов (Австрия), З.Соткилава (Москва), К.Бенедикт (Литва), В.Гените (Литва), О.Лесничая (Москва), А.Кикнадзе (Санкт-Петербург), А.Шульгина (Санкт-Петербург), Л.Кремер (Германия) и еще более 400 талантливых музыкантов.

В программе фестиваля в этом году - профессиональные исполнители и коллективы, представляющие разные жанры в искусстве.

2 июля фестивальный сезон откроет концертная версия спектакля Самарского театра драмы "Два благородных дона" (16+). Действие разворачивается в начале XVII века. Дон Кихот и Дон Жуан погрязли в битве страстей, интриг и пороков высшей знати, выбраться из которой едва ли возможно победителем. Спектакль стал обладателем премии зрительских симпатий фестиваля "Музыкальное сердце театра". Зрители "Тремоло" увидят концертную версию спектакля.

Авторы - Леонид Острецов и Александр Немировский. Режиссер - Александр Мальцев. Автор музыки и текстов - Андрей Колесников.

3 июля пройдет концерт "Великие имена джаза" (0+). Перед зрителями выступит Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Вышедший из недр оркестра Олега Лундстрема, он является одним из ведущих профессиональных джазовых коллективов России.

4 июля зрители увидят музыкальный спектакль "Однажды в Италии" (12+). "Однажды в Италии" - веселая, романтическая, но при этом глубокая история о любви и ненависти, дружбе и предательстве, чести и долге, наполненная итальянскими песнями - Caruso, Volare, Tu Vuo Fa LʼAmericano, Parla Piu Piano, O Sole Mio, Abballati, Tu Mi Piaci, Luna Tu.

Русскую интерпретацию европейской комедии исполнят солисты московского арт-проекта "ТенорА XXI века" под аккомпанемент ансамбля TENORʼS BAND.

5 июля состоится концерт "Музыка трех мастеров" (0+). Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" на фестивале "Тремоло" выступит под управлением маэстро Фабио Мастранджело. В программе произведения П.И.Чайковского, Дж.Гершвина, Дж.Россини.

6 июля пройдет концерт OPERA vs ROCK 2.0 (6+). Выступят санкт-петербургский ансамбль "Бис-Квит", лауреаты международных конкурсов, обладатели почетного звания "Посол русской культуры". Вместе с ансамблем "Бис-Квит" на сцену "Тремоло" выйдет звезда мирового масштаба - солистка Мариинского театра Ольга Пудова. Дважды обладательница высшей театральной премией "Золотой софит", лауреат международных оперных конкурсов Оperalia, Competizione dellʼOpera.

На "Тремоло" артисты привезут одну из лучших своих программ. OPERA vs ROCK 2.0 - коллаборации творений русских и зарубежных композиторов (Чайковский, Стравинский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Верди, Бизе, Россини) и хитов мирового рока (Metallica, QUEEN, Deep Purple, Nirvana, AC/DC, The Prodigy).

Все дни фестиваля будет работать выставка и проходить театральные перфомансы. Также запланирован фестиваль искусств для детей и подростков "Тремоло - детям!"