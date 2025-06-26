Самарская область встретит Фестиваль бардовской песни

С 4 по 6 июля 2025 г. на территории у Мастрюковских озер в Самарской области состоится Всероссийский фестиваль бардовской песни. Это событие объединит любителей и мастеров авторской песни.

Фестиваль направлен на поддержку самодеятельной бардовской песни и поэзии. Главными целями мероприятия являются сохранение лучших образцов этого жанра, выявление и продвижение новых талантливых исполнителей, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В фестивале примут участие клубы авторской песни, известные исполнители, творческие коллективы, а также представители молодежных советов, профсоюзных организаций и просто любители активного отдыха и туризма. Каждому участнику представится возможность продемонстрировать свои творческие достижения и обменяться опытом с единомышленниками. Среди почетных гостей — Александр Мирзаян — вице-президент Ассоциации бардов России, Юрий Лоза, исполнители Ромарио, Андрей Козловский.

Фестиваль станет не только встречей исполнителей и зрителей, но и местом, где создается атмосфера творчества, дружбы и единства. Погружение в мир бардовской песни будет сопровождаться разнообразной культурной программой, включающей творческие встречи, концерты, поэтические вечера, организованные на различных сценах и площадках. Так, будет организована работа патриотической площадки "ZA НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ", сцен "Чайхана", "Пилигримы", детско-юношеского проекта, а также отдельной спортивно-туристской программы, академии Самарского областного клуба авторской песни им. Валерия Грушина, инфо- и пресс-центра. Самых смелых и ярких исполнителей ждет возможность стать участниками творческого конкурса и заявить о себе на всю страну. Экспертная комиссия под председательством Александра Мирзаяна выберет самых достойных исполнителей, чьи произведения сможет услышать каждый участник фестиваля на заключительном гала-концерте.

Правительство Самарской области приняло решение усилить меры безопасности, благодаря которым посещение фестиваля станет более безопасным для всех. Эти меры направлены на защиту здоровья и жизни участников и зрителей, создание комфортной и дружелюбной атмосферы в течение всех событий программы.

На территории фестиваля установлен экологический сбор, а также будет ограничен пропуск автотранспорта. Эти меры направлены на сохранение природной среды и обеспечение комфортных условий для всех участников мероприятия.

Для жителей Самарской области увеличат количество рейсов электропоездов.

Организаторами фестиваля выступает Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области при поддержке правительства Самарской области.