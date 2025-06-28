В Самаре в выходные пройдет фестиваль "По краям"

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В этом году издательство Ad Marginem запускает серию книжных фестивалей "По краям". Это пятимесячный фестивальный тур с 7 июня по 12 октября в тринадцати городах России.

Фото: министерство культуры Самарской области