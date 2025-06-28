16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре в выходные пройдет фестиваль "По краям" Пушкин и Аллен Карр: стало известно, каких авторов выбирали самарцы за последний год В Самарской области стартовал третий сезон творческой премии имени Бориса Кожина Исследование "Бель Летр" и Литрес: 92% респондентов регулярно обращаются к историям о реальных преступлениях В СОУНБ представят энциклопедию "Кто есть кто в Самарской области-2025"

Литература Культура

В Самаре в выходные пройдет фестиваль "По краям"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В этом году издательство Ad Marginem запускает серию книжных фестивалей "По краям". Это пятимесячный фестивальный тур с 7 июня по 12 октября в тринадцати городах России.

Фото: министерство культуры Самарской области

Музей Модерна подготовил большую двухдневную публичную программу — паблик-токи о волжских путевых заметках и феномене перформанса, презентации книг о Волге и постструктурной антропологии, лекции о понятии непринужденности в европейской эстетике, о живописи импрессионистов и о подходах к созданию выставки.

Мероприятия пройдут 28 и 29 июня на ул. Фрунзе, 159. Вход свободный.

Полный список мероприятий ищите здесь

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6