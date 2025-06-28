В Самаре в выходные пройдет фестиваль "По краям"

В этом году издательство Ad Marginem запускает серию книжных фестивалей "По краям". Это пятимесячный фестивальный тур с 7 июня по 12 октября в тринадцати городах России.
Музей Модерна подготовил большую двухдневную публичную программу — паблик-токи о волжских путевых заметках и феномене перформанса, презентации книг о Волге и постструктурной антропологии, лекции о понятии непринужденности в европейской эстетике, о живописи импрессионистов и о подходах к созданию выставки.
Мероприятия пройдут 28 и 29 июня на ул. Фрунзе, 159. Вход свободный.
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Последние комментарии
великолепные книги супер
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".