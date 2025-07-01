Литрес назвал самые популярные книги и авторов среди молодежи Самарской области

Книжный сервис Литрес в честь прошедшего Дня молодежи проанализировал интерес к книгам среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из Самарской области и выяснил, страницы каких авторов и книг они просматривали чаще всего за последние 12 месяцев (25.06.2024 — 25.06.2025).

Топ-5 книг среди женщин:

1) "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко

2) "Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой", Роберт Лихи

3) "Преследуя Аделин", Х. Д. Карлтон

4) "Твое сердце будет разбито", Анна Джейн

5) "Четвертое крыло", Ребекка Яррос

Топ-5 книг среди мужчин:

1) "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Самюэль Клейсон

2) "Легкий способ бросить курить", Аллен Карр

3) "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов", Вадим Зеланд

4) "451 градус по Фаренгейту", Рэй Брэдбери

5) "Думай медленно… Решай быстро", Даниэль Канеман

Топ-5 авторов среди женщин:

1) Александр Пушкин

2) Анна Джейн

3) Селина Аллен

4) Антон Чехов

5) Лев Толстой

Топ-5 авторов среди мужчин:

1) Вадим Зеланд

2) Сергей Лукьяненко

3) Александр Пушкин

4) Роман Прокофьев

5) Виктор Пелевин

Методология: аналитики группы компаний "Литрес" изучили внутренние данные аналитических платформ в период с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025. В качестве критерия, определяющего популярность книг и авторов, выступило количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте Литрес (web-версия). Спрос изучался среди пользователей РФ в возрасте от 18 до 35 лет.