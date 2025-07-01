Литрес назвал самые популярные книги и авторов среди молодежи Самарской области

Книжный сервис Литрес в честь прошедшего Дня молодежи проанализировал интерес к книгам среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из Самарской области и выяснил, страницы каких авторов и книг они просматривали чаще всего за последние 12 месяцев (25.06.2024 — 25.06.2025).
Топ-5 книг среди женщин:
1) "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко
2) "Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой", Роберт Лихи
3) "Преследуя Аделин", Х. Д. Карлтон
4) "Твое сердце будет разбито", Анна Джейн
5) "Четвертое крыло", Ребекка Яррос
Топ-5 книг среди мужчин:
1) "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Самюэль Клейсон
2) "Легкий способ бросить курить", Аллен Карр
3) "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов", Вадим Зеланд
4) "451 градус по Фаренгейту", Рэй Брэдбери
5) "Думай медленно… Решай быстро", Даниэль Канеман
Топ-5 авторов среди женщин:
1) Александр Пушкин
2) Анна Джейн
3) Селина Аллен
4) Антон Чехов
5) Лев Толстой
Топ-5 авторов среди мужчин:
1) Вадим Зеланд
2) Сергей Лукьяненко
3) Александр Пушкин
4) Роман Прокофьев
5) Виктор Пелевин
Методология: аналитики группы компаний "Литрес" изучили внутренние данные аналитических платформ в период с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025. В качестве критерия, определяющего популярность книг и авторов, выступило количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте Литрес (web-версия). Спрос изучался среди пользователей РФ в возрасте от 18 до 35 лет.
Последние комментарии
великолепные книги супер
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".