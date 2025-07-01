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Литература Культура

Литрес назвал самые популярные книги и авторов среди молодежи Самарской области

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
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Книжный сервис Литрес в честь прошедшего Дня молодежи проанализировал интерес к книгам среди пользователей в возрасте от 18 до 35 лет из Самарской области и выяснил, страницы каких авторов и книг они просматривали чаще всего за последние 12 месяцев (25.06.2024 — 25.06.2025).

Топ-5 книг среди женщин:

1) "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко

2) "Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой", Роберт Лихи

3) "Преследуя Аделин", Х. Д. Карлтон

4) "Твое сердце будет разбито", Анна Джейн

5) "Четвертое крыло", Ребекка Яррос

Топ-5 книг среди мужчин:

1) "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Самюэль Клейсон

2) "Легкий способ бросить курить", Аллен Карр

3) "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов", Вадим Зеланд

4) "451 градус по Фаренгейту", Рэй Брэдбери

5) "Думай медленно… Решай быстро", Даниэль Канеман

Топ-5 авторов среди женщин:

1) Александр Пушкин

2) Анна Джейн

3) Селина Аллен

4) Антон Чехов

5) Лев Толстой

Топ-5 авторов среди мужчин:

1) Вадим Зеланд

2) Сергей Лукьяненко

3) Александр Пушкин

4) Роман Прокофьев

5) Виктор Пелевин

Методология: аналитики группы компаний "Литрес" изучили внутренние данные аналитических платформ в период с 25 июня 2024 года по 25 июня 2025. В качестве критерия, определяющего популярность книг и авторов, выступило количество посетителей, просмотревших страницы произведений и авторов на сайте Литрес (web-версия). Спрос изучался среди пользователей РФ в возрасте от 18 до 35 лет.

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Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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