На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты

На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня будут подведены итоги конкурсной программы. На фестивальной поляне прошла пресс-конференция организаторов фестиваля.

Новый фестивальный день начался с бодрой зарядки и пляжных спортивных активностей. В течение дня гостей фестиваля ждут многочисленные выступления молодежно-студенческих коллективов, а также известных клубов авторской песни и именитых бардов.

На сцене "Чайхана" пройдут творческие встречи и концерты почетных гостей фестиваля с участием Юрия Карпова, дуэта "Лешки", Алексея Смирнова, Евгения Сидорова, группы "Генератор вопросов", Петра Фетчуна, Евгения Васильева, Сергея Канунникова, Александра Гейнца и Сергея Данилова, Павла Юдина.

На площадке Академии Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина будут выступать клубы бардовской песни Самары и Тольятти, Александр Баранов, пройдет творческая встреча с ансамблем гитарной музыки "Резонанс".

Особое внимание на фестивале уделяется патриотической теме, все дни активно работает площадка "ZА НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ" с участием ветеранов СВО и представителей госфонда "Защитники Отечества".

Спортивная и развлекательная программа основного дня фестиваля также разнообразна и насыщенна: соревнования по пешеходному туризму, ориентированию, караоке-кроссфит, мастер-классы по рукоделию и народным промыслам, конкурсно-развлекательные программы для детей, детский читальный зал, "Гав-шоу" для гостей с четвероногими питомцами.

Центральным спортивным событием станет футбольный матч между сборными ветеранов "Крыльев Советов" и сборной участников фестиваля.

Наконец, на Главной сцене фестиваля состоится второй тур конкурсного прослушивания. Экспертное жюри под председательством Александра Мирзаяна определит имена лауреатов. "Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля" станет ярким событием, соберет таланты со всей страны и откроет новые имена.

В последний фестивальный день пройдут заключительные концерты площадок "ЗА НАШУ ПОБЕДУ.80 ЛЕТ", "Кольский бугорок", Детско-юношеский проект, а также состоится торжественное закрытие фестиваля с концертом-посвящением Вадиму и Валерию Мищукам, Леониду Сергееву, Алексею Морозову.