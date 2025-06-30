В сквере Эльдара Рязанова даст концерт LOVALOVA

В воскресенье, 6 июня, в 19:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт проекта LOVALOVA (0+). Об этом сообщает пресс-служба музея Рязанова.
Поэтико-музыкальную программу "Ottepel" представят актрисы Самарского театра драмы Ольга Жукова и Анастасия Ермилина, актриса Санкт-Петербургского Большого театра кукол Джамиля Билялова и самарская баянистка Татьяна Лизунова.
Концерт будет посвящен музыке и культуре 1960-х. Коллектив исполнит стихи и песни Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Арсения Тарковского, Вероники Тушновой и Андрея Вознесенского.
"Поэзия оттепели — это нежное откровение чувств и обнажение души. Элегантное сочетание поэзии и музыки погрузит слушателей в атмосферу любви и свободы!" — говорят участницы проекта LOVALOVA.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!