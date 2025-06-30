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Музыка Культура

В сквере Эльдара Рязанова даст концерт LOVALOVA

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 июня, в 19:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт проекта LOVALOVA (0+). Об этом сообщает пресс-служба музея Рязанова.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Поэтико-музыкальную программу "Ottepel" представят актрисы Самарского театра драмы Ольга Жукова и Анастасия Ермилина, актриса Санкт-Петербургского Большого театра кукол Джамиля Билялова и самарская баянистка Татьяна Лизунова.

Концерт будет посвящен музыке и культуре 1960-х. Коллектив исполнит стихи и песни Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Арсения Тарковского, Вероники Тушновой и Андрея Вознесенского.

"Поэзия оттепели — это нежное откровение чувств и обнажение души. Элегантное сочетание поэзии и музыки погрузит слушателей в атмосферу любви и свободы!" — говорят участницы проекта LOVALOVA.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

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