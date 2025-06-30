В сквере Эльдара Рязанова даст концерт LOVALOVA

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В воскресенье, 6 июня, в 19:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт проекта LOVALOVA (0+). Об этом сообщает пресс-служба музея Рязанова.

Фото: музей Эльдара Рязанова