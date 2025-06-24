"Город-курорт": "ВолгаФест" пройдет в Самаре 22 - 24 августа

В Самаре 22 - 24 августа пройдет юбилейный "ВолгаФест".

В 10-й раз фестиваль пройдет на набережной Волги. Тема будущего фестиваль — "Город-курорт".

В 2015 г. фестиваль назывался "Жемчужина на Волге" и занимал скромный участок набережной. Спустя 10 лет — "ВолгаФест" одна из визитных карточек Самары.

На набережной пройдут мастер-классы, концерты, интерактивы и многое другое. "В свой первый юбилей мы поднимаем на знамена "Город-курорт", и приглашаем вдохнуть свежий ветер в знакомый слоган и вместе отправиться в пространство мечты", - сообщают организаторы.