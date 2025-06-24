В театре оперы и балета пройдет концерт "Париж — Донбасс — Самара"

Во вторник, 1 июля, в 18:00, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета пройдет концертная программа "Париж — Донбасс — Самара" (6+), приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий.
Выступит Франсуа Модеме — лирический тенор: выпускник Французской военной академии и Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского, доброволец Донбасса, солист молодежной оперной программы Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.
Прозвучат оперные шедевры Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Жоржа Бизе, военные песни, дуэты с солисткой театра Евгенией Бумбу, а также французский шансон.
Концертмейстер — лауреат международного конкурса Юлия Громаковская.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!