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Музыка Культура

В театре оперы и балета пройдет концерт "Париж — Донбасс — Самара"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июля, в 18:00, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета пройдет концертная программа "Париж — Донбасс — Самара" (6+), приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий.

Выступит Франсуа Модеме — лирический тенор: выпускник Французской военной академии и Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского, доброволец Донбасса, солист молодежной оперной программы Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Прозвучат оперные шедевры Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Жоржа Бизе, военные песни, дуэты с солисткой театра Евгенией Бумбу, а также французский шансон.

Концертмейстер — лауреат международного конкурса Юлия Громаковская.

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