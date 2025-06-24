В театре оперы и балета пройдет концерт "Париж — Донбасс — Самара"

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Во вторник, 1 июля, в 18:00, на Малой сцене Самарского театра оперы и балета пройдет концертная программа "Париж — Донбасс — Самара" (6+), приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий.