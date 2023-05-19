Облсуд оставил в силе решение о запрете точечной застройки на 5-й Просеке

Апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила в силе решение о запрете нового строительства на 5-й Просеке в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, территорию собиралась осваивать компания "Берег-П". Ее учредителями являются Александр Катин, Юрий Зубков и Вячеслав Сидорович. Заявлялось, что компания хочет построить на Пятой просеке четыре восьмиэтажки — ЖК "Омега".

Против нового точечного строительства выступали местные жители. Они рассказывали, что в районе не хватает детского сада и поликлиники, а "Берег-П" пытается занять практически последний свободный "клочок земли". Жители даже создали группу в соцсети "ВКонтакте" под названием "Стоп Застройка. Самара 5 просека".

В конце 2022 г. Ленинский районный суд Самары вынес решение по иску прокуратуры, которая встала на защиту интересов жителей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства об отмене разрешения на строительство, которое выдали ранее в минстрое региона. Но застройщик решил обжаловать это решение.