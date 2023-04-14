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Строительство Строительство и недвижимость

Суд начал рассматривать жалобу на отказ в точечной застройке на Пятой просеке Александру Катину

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд начал рассматривать апелляционную жалобу по вопросу точечной застройки на Пятой просеке в Самаре.

Территорию здесь собиралась осваивать компания "Берег-П". Ее учредителями являются Александр Катин, Юрий Зубков и Вячеслав Сидорович. Заявлялось, что компания хочет построить на Пятой просеке четыре восьмиэтажки — ЖК "Омега".
Против нового точечного строительства выступали местные жители. Они рассказывали, что в районе не хватает детского сада и поликлиники, а "Берег-П" пытается занять практически последний свободный "клочок земли". Жители даже создали группу в соцсети "ВКонтакте" под названием "Стоп Застройка. Самара 5 просека".
"Есть официальное письмо министра, что поликлиника перегружена в четыре раза. От этого страдают не только жители, но и медики", — пишет, например, в группе местная жительница Елена Бухвалова.
"Когда же кончится эта передряга с землей на Пятой просеке? Тысячи жителей против застройки! Администрация, услышьте людей! Нам нужен детсад и поликлиника", — вторит ей Ольга Астанаева.
Представители департамента градостроительства Самары отвечают на это, что сейчас рассматривается вопрос размещения социальных объектов на Пятой просеке.
Меж тем ситуация накаляется. Еще в конце 2022 г. Ленинский районный суд Самары вынес решение по иску прокуратуры, которая встала на защиту интересов жителей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства об отмене разрешения на строительство, которое выдали ранее в Минстрое региона. Но застройщик решил обжаловать это решение. По информации Самарского областного суда, жалобу стали рассматривать 13 апреля. Продолжат разбираться в ситуации служители Фемиды 20 апреля.
"Я очень надеюсь, что апелляционная инстанция — вслед за прокуратурой и районным судом — также встанет на сторону самарцев. Это решение имеет важное значение не только для региона, но и для всей страны. Созданный прецедент даст возможность бороться с точечной застройкой с новыми силами. К слову, руководство Минстроя России положительно оценивает появление такого механизма", — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
 

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