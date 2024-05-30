В Самаре филиал Третьяковки открылся для посетителей

В четверг, 30 мая, филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл свои двери для жителей и гостей города. Первыми событиями для посетителей стали выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", а также "Музей Фабрики-кухни". Вместе с земляками экспозиции музея осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.

Здание Фабрики-кухни, где располагается первый в стране филиал Третьяковской галереи, полностью отреставрировано. Была проделана большая работа по восстановлению исторического здания, которое получило статус объекта культурного наследия федерального значения. Кроме того, благоустроена прилегающая территория и создано новое общественное пространство — Сад баланса.

Дмитрий Азаров напомнил о том, какое большое значение имела инициатива общественников в спасении уникального здания.

"Большое спасибо всем людям, которые действительно способствовали тому, чтобы первый филиал Третьяковки появился именно здесь", — отметил он.

Здание, которое было в запустении, удалось выкупить в региональную собственность. Второе рождение Фабрики-кухни стало возможным при поддержке министерства культуры РФ, правительства РФ, в также тысяч неравнодушных людей.

"Это событие знаменует новый этап в развитии культурной жизни всего региона. Оно стало результатом кропотливого труда многих людей, объединенных общей целью — сделать искусство доступным для каждого и сохранить богатое культурное наследие", — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в видеоприветствии 29 мая, когда состоялось техническое открытие филиала.

В начале осмотра размещена выставка, посвященная истории здания, работе над его созданием, представлена информация о его архитекторе Екатерине Максимовой. Фабрика-кухня завода имени Масленникова была построена в 1932 году, здание имеет необычную форму — в виде серпа и молота, одного из главных символов советской эпохи. Здесь есть артефакты, обнаруженные в ходе реставрации здания, вещи, переданные бывшими сотрудниками, экспонаты из коллекции потомков архитектора Екатерины Максимовой, предметы, связанные с советской кулинарией, и личные воспоминания посетителей и работников Фабрики-кухни. Параллельно с историей здания в экспозиции разворачивается история советского общепита и советской кулинарии в целом.

Тему продолжает выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", которая охватывает период с 20-х годов XIX века до современности. Представлены 82 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи, а также 10 произведений из частных собраний, всего — работы 72 художников.

Губернатор также осмотрел интерактивные площадки, где посетители могли сами сделать сувенир на память об открытии филиала Третьяковской галереи, мастер-классы, пообщался с жителями, пришедшими на открытие музея. Многие из них пришли с детьми.

Жительница Самары Виктория Боева пришла в музей с дочкой Катей.

"Счастливы, что новое пространство открылось в нашем городе и у нас будет возможность посмотреть современную живопись, не уезжая в Москву, а прямо в нашей самарской Третьяковской галерее", — поделилась она.

Лидия Автаева посетила музей в день открытия с внучкой Сашей. Она отметила, что очень ждала реконструкцию этого здания, ждала открытия. Лидия Ивановна начинала свою трудовую деятельность на заводе им. Масленникова, а на фабрику-кухню заводчане ходили кушать. Сейчас они с внучкой остались под большим впечатлением и от самого здания, и от выставки: "Это просто невероятно, такая красота! Я сейчас просто возвращаюсь в свою молодость. Очень рада! Столько картин, репродукции которых я собирала!".

В самарском филиале Третьяковской галереи открыт не только музей, но и культурно-просветительский центр, у которого своя обширная программа. В творческих мастерских этим летом будут проходить различные мастер-классы. Для гостей организуют экскурсии и обсуждения произведений искусства. С программой событий можно ознакомиться на сайте.