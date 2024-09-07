В Самаре открыли отреставрированную дачу Головкина

В субботу, 7 сентября, в Самаре состоялось открытие объекта культурного наследия федерального значения — Комплекса дачи Головкина, построенного в начале ХХ века, и Центра креативных индустрий "АрхСлон" Самарского государственного технического университета.

В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Вячеслав Федорищев, депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, а также правнуки К. П. Головкина — Константин Овчинников и Михаил Черносвитов, студенты и преподаватели СамГТУ.

Обращаясь к присутствующим, глава региона подчеркнул: очень знаково, что в преддверии Дня города, спустя практически век после создания, открывается такой значимый объект.

"Здесь совмещено все — культура, история, традиции. Здесь совмещена роль личности в истории. Ведь Константин Павлович Головкин своим жизненным путем, талантом, созиданием показал пример во многих направлениях жизни. Показал пример, каким нужно быть патриотом, профессионалом, настоящим исследователем и созидателем", — отметил Вячеслав Федорищев.

Комплекс дачи Головкина — один из самых знаковых символов старой Самары, представляющий собой уникальный образец самарского модерна. Дача была спроектирована самим хозяином — купцом Константином Павловичем Головкиным — как летняя творческая резиденция. Здесь он писал волжские пейзажи, гулял, любовался закатом, занимался астрономией, проводил время с семьей, устраивал встречи и собрания. Ландшафтно-архитектурный ансамбль комплекса представлен жилым домом, состоящим из трех объемов с высокими узкими окнами, скульптурами двух слонов, которые хорошо видны с Волги, женской скульптурой перед входом в здание и парковой зоной, окружающей дом и спускающейся к реке.

Дом, построенный в 1908–1909 годах, является памятником архитектуры федерального значения. В последние годы объект не использовался и постепенно разрушался. По инициативе общественности и градозащитников, которые обратились к депутату Государственной Думы РФ, в 2020 году начались работы по его реставрации.

"Это наглядный пример того, как власть должна слышать людей", — подчеркнул Николай Овсиенко, пожелав процветания Самарской области.

Как рассказал Александр Хинштейн, объект был передан в федеральную собственность и закреплен за Самарским государственным техническим университетом. Вуз разработал концепцию дальнейшего использования комплекса — создание на его базе школы архитекторов. Помимо того, что здесь будут учиться молодые специалисты, это здание будет работать как музейное и общественное пространство.

Сегодня в этом уникальном комплексе состоялось открытие Центра креативных индустрий "АрхСлон" Самарского государственного технического университета.

"Очень рад, что мы открываем не просто музейный объект, восстановленный пример замечательного архитектурного искусства, а еще и большой новый креативный кластер. Здесь самые талантливые ребята, которые учатся в нашем замечательном учебном заведении, будут создавать новые смыслы, — отметил глава региона. — Мы уже обсудили ближайшую программу: здесь будут творить архитекторы, креативные ребята. И отсюда будут создаваться новые и новые смыслы".

Руководитель области поблагодарил депутата Госдумы Александра Хинштейна и всех, кто принимал участие в восстановлении памятника культурного наследия: архитекторов, строителей, реставраторов, которые своим трудом вернули объект к жизни.

"Уникальный памятник — жемчужина модерна — здание, известное далеко за пределами Самары, вновь открывает свои двери таким, каким создавал его чуть более века тому назад Константин Павлович Головкин, — отметил парламентарий. — Но это не только здание нашего технического университета. Это здание для всех самарцев, для всех жителей нашего города. Мы возродим добрую традицию еще куйбышевского времени, когда молодожены из ЗАГСа приезжали сюда фотографироваться на фоне слонов".

В настоящее время полностью восстановлен исторический облик здания, его первоначальный цвет, благоустроена прилегающая территория, оборудован спуск к Волге. В здании также будет работать музей, рассказывающий о городе и Константине Головкине.

По мнению ректора СамГТУ Дмитрия Быкова, открытие комплекса имеет огромное воспитательное значение.

"Вот эта дача будет и нас с вами, и будущие поколения воспитывать в духе наших русских традиций — так, как надо относиться к жемчужинам, к достоянию России, к памяти своих предков, — поделился Дмитрий Быков. — Трудно придумать что-то еще более толкающее человека на творчество. Именно здесь будут творить наши архитекторы, преподаватели, которые будут передавать свой талант. В политехе все любят делать своими руками. У нас колоссальное количество идей для развития внутреннего пространства, внешнего облика этого комплекса".

Он подчеркнул, что уже сейчас можно увидеть результаты. В частности, выставку работ студентов образовательной организации. Также один из экспонатов музея — макет ретроавтомобиля в натуральную величину, подобного тому, на котором ездил сам Головкин. Над его созданием трудились специалисты СамГТУ.