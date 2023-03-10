"Печки собирали по вечерам": с самарского предприятия отправили гуманитарный груз на СВО

В пятницу, 10 марта, на территории завода "Нефтефлот" на ул. Белорусской в Самаре собрались депутаты, журналисты, школьники, которые подготовили патриотические песни, и студенты. Здесь с утра собирают машину с гуманитарной помощью для российских военнослужащих на СВО и мирных жителей.

"Сначала была идея передачи каких-то вещей, медикаментов. А потом мы поняли, что ребятам в зимнее время в первую очередь необходимо тепло. Поэтому группа мастеров и ребята со старших курсов разработали печи и показали их представителям общественной организации "Самбат". Сделали пробные десять штук и отправили на СВО, там одобрили. И на протяжении двух месяцев мы занимались производством таких печей", - рассказал директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. героя РФ Е.В.Золотухина Владимир Бодров.

Студенты рассказывают журналистам - проекты печей разрабатывали сами. Потом ребятам привезли металл для изготовления. Сделали первые печи, подумали и решили их усовершенствовать - изготовить приспособления для сушки белья, добавить отсеки для готовки и нагревания воды. Снова взялись за чертежи и сборку. Так появились уже "продвинутые" печки.

"Все это делали в свободное время по вечерам. Конечно, мы хотели помочь нашим чем можем", - объясняет один из учащихся.

Гендиректор ЗАО "Нефтефлот" Сергей Фофанов рассказывает, что сотрудники предприятия тоже активно помогают бойцам на фронте и мирным жителям.

"Мы - граждане своей страны, патриоты. Мы также общаемся и хорошо знаем нашу самарскую бригаду из Куйбышевского района. Много знакомых, друзей, родственников на тех территориях. Мы сочувствуем и понимаем, что надо помогать людям", - рассказывает он.

"Нефтефлот" собрал гуманитарную помощь для мирных жителей: мыло и прочие хозяйственные принадлежности, провиант. Все упаковано в специальные коробки с открытками и подписями: "Братья, мы с вами". Как рассказывает Сергей Фофанов, такой груз у жителей очень востребован: кто-то приходит и просит не одну коробку, а две - для больной мамы или для соседки, которая не может ходить.

Представители "Общероссийского народного фронта" демонстрируют коробку с письмами детей: говорят, в одном из треугольных конвертов есть и записка мальчика, папа которого сейчас в зоне СВО.

"Люди, которые находятся вдали от дома, совершенно в других жизненных условиях, условиях боевых действий, как никто нуждаются в какой-то нити, которая связывает их с домом. И когда наши бойцы получают эти детские письма - очень трогательные, не всегда, кстати, грамотно написанные - для них это огромное счастье", - комментирует подскочившим с микрофонами журналистам депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий, студенты и представители предприятия погрузили коробки и печки в кузов авто. Уже сегодня все посылки отправятся в путь.