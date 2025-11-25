16+
Мастерская мерча Безымянки: что придумали участники и что увидят горожане

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре на площадке "ЦЕХ" Станкозавода прошла итоговая презентация Безымянской мастерской мерча — творческой лаборатории, посвященной работе с визуальным образом района Безымянка. Проект реализован Институтом развития территорий и исторической среды (ИРТИС) в рамках исследования по комплексному развитию этой части города.

Фото: Юлия Зиганшина

Мастерская стала частью большой работы ИРТИС по исследованию Безымянки и созданию проектных предложений для ее развития: градостроительных, средовых и социокультурных. В частности, институт провел онлайн-опрос жителей, собрав мнения о том, каким сегодня видят район сами горожане и какие изменения считают для него приоритетными. 

В творческой лаборатории участвовали дизайнеры, архитекторы, социологи, историки и художники. В течение недели команды знакомились с территорией и ее контекстом: выходили на прогулки-исследования по Безымянке, изучали авторский путеводитель от организаторов, участвовали в неформальном общении с инициаторами культурных проектов района, получали кураторскую поддержку и экспертные консультации. Участники слушали лекции по брендингу, дизайну и коммуникации, знакомились с историями местного бизнеса о развитии в удаленных районах и работали над созданием айдентики и макетов мерча и сувенирной продукции района.

фото: Юлия Зиганшина

По итогам работы команды представили шесть авторских концепций, каждая из которых по‑своему интерпретировала образ Безымянки. Концепции создавались в нескольких направлениях: шоперы, футболки, постеры и свободные проекты. Участники опирались на историю района, его промышленное прошлое, архитектурные особенности, визуальные маркеры и повседневные практики. Многие проекты обращались к образам заводской среды, типовой застройки, станционных и дворовых пространств.

Участник мастерской Андрей Ларионов рассказал, что команда собралась на проект буквально за неделю, но быстро сплотилась и выработала совместный подход: "Для нас важен был сам процесс — возможность изучить район, реализовать идеи и поработать в команде, выражая отношение к территории и к городу. Если наша работа окажется успешной, это будет подтверждением того, что мы нашли значимые и интересные решения для жителей Самары". По его словам, мастерская привлекла людей, прежде всего мотивированных желанием внести вклад в развитие города и его визуальную идентичность.

Жюри оказалось перед сложным выбором и отобрало по одному элементу мерча от каждой команды для дальнейшей реализации. В ближайшее время эти работы могут появиться в производстве, а позже — на полках с самарскими сувенирами.

Прошедшие отбор элементы мерча. Фото предоставлено организаторами

В ИРТИС отмечают, что мастерская была не только дизайнерским, но и исследовательским проектом. Для команды важно не просто создать сувенирную продукцию, а через визуальные формы зафиксировать представления о районе, которые существуют у его жителей и исследователей.

По словам соорганизатора конкурса и социального исследователя города Ульяны Окишевой, мастерская позволила участникам проявить свои идеи и погрузиться в изучение района: "Совместная работа жителей и гостей города помогла командам находить неожиданные решения. Проект был задуман как эксперимент, и отклик участников и горожан оказался настолько большим, что мы уже думаем о возможности повторить мастерскую для других районов Самары. Нам очень хочется, чтобы в городе появлялись форматы, где профессионалы и жители могут вместе развивать район и создавать его визуальную идентичность".

Прошедшие отбор элементы мерча. Фото предоставлено организаторами

В ближайшее время планируется запуск производства выбранных позиций мерча. Также будет организована фотосессия с готовыми изделиями, после чего их передадут участникам команд.

В завершение мастерской состоялся лекторий, в котором выступили Леонид Копылов с рассказом о съемках фильма про район, Никита Кузнецов — о дизайне отношений и его связи с социальными конструкциями, а Ольга Орлова и Мария Скивко поделились историей Леши Толстого — победителя хакатона "Креатив на Волге".

