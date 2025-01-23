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Губернатор Власть и политика

Стало известно, как самарских чиновников будут проверять на детекторе лжи

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области разработали положение о проведении специального психофизиологического исследования чиновников с применением полиграфа. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В документе указано, что проверять на детекторе лжи будут как действующих госслужащих, в том числе руководителей и их заместителей, так и кандидатов на замещение должностей в системе органов исполнительной власти Самарской области. Направлять чиновников на исследование смогут только губернатор и вице-губернатор, к сфере управления и деятельности которого относятся вопросы правопорядка и противодействия коррупции. Решение в отношении кандидатов будет принимать руководитель администрации главы региона.

Ответственным за организацию проведения исследования назначат министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Потребуется письменное согласие гражданина. При этом, как отмечается в документе, "отказ не может рассматриваться как подтверждение его склонности к коррупционным правонарушениям и не является основанием для отказа в назначении на должность".

"Исследование проводится в специально оборудованном для этих целей помещении специалистом-полиграфологом, имеющим соответствующую подготовку. Оно представляет собой организованную по специальным методикам процедуру опроса, связанную с регистрацией и анализом психофизиологических показателей, с применением полиграфа", - указано в проекте положения.

Противопоказаниями к проверке на детекторе лжи являются:

  • физическое или психическое истощение лица, подлежащего проверке;
  • обострение заболеваний, связанных с нарушением сердечно-сосудистой или дыхательной деятельности;
  • прием лекарств, влияющих на психофизиологическое состояние.

Также исследование запрещено проводить в отношении беременных женщин и в случае, если специалист находится в служебной или иной зависимости от лица, подлежащего проверке. Обозначен и пункт "иные случаи, препятствующие проведению исследования".

Предусмотрена в положении и обязанность полиграфолога по прекращению процедуры при определенных обстоятельствах. К ним отнесли неудовлетворительную оценку состояния здоровья проверяемого, его отказ от продолжения исследования, а также неадекватные психофизиологические реакции и проявление агрессии.

"На составление заключения по проведенным исследованиям специалисту дают 10 дней. Результаты носят рекомендательный характер и используются в качестве дополнительной информации о личностно-деловых качествах лица, прошедшего проверку", - говорится в проекте положения.

Судя по срокам проведения антикоррупционной экспертизы, документ могут направить на подпись губернатору Вячеславу Федорищеву в феврале. Он и был инициатором проверки чиновников на детекторе лжи. Глава региона пояснял, что полиграф будут применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности.

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