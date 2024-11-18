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Облправительство Власть и политика

Самарских чиновников проверят на детекторе лжи

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области изменят подход к работе по борьбе с коррупцией. В частности, чиновников планируют проверять не полиграфе. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев объявил во время оперативного совещания в понедельник, 18 ноября.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

"С 1 января внедрить в правительстве Самарской области систему полиграфа. Это средство оперативного и объективного получения информации. Полиграф применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности", — сообщил глава региона.

По его словам, чиновникам будут предлагать проходить полиграф раз в полгода: "Личная жизнь не интересует — интересует только работа. Никакой обязаловки. Все добровольно".

Также губернатор напомнил, что с января в администрации губернатора начнет работать антикоррупционный комитет: "Нужно предусмотреть возможность открытого и анонимного взаимодействия любых хозяйствующих субъектов с теми людьми, которые будут собирать, обобщать информацию и далее передавать в праоохранительные органы".

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