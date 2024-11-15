В Самарской области создадут антикоррупционный комитет

В структуре администрации губернатора Самарской области появится новое ведомства. Будет учрежден антикоррупционный комитет. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на заседании губдумы в пятницу, 15 ноября.
"Название "антикоррупция" — техническое. По-другому будет называться. Суть очень простая. С 1 января реализуем комплекс мероприятий, который даст возможность всем жителям, участникам хозяйственных процессов, бюджетных дать объективную информацию, получить соответствующее наказание и исправиться. Индульгенции не будет. Закон един, все негодяи будут наказаны. Мы эту работу будем строить последовательно — в нашей части, абсолютно не связанной с работой правоохранительных органов. Далее я, как высшее должностное лицо, буду советоваться со своими коллегами, руководителями федеральных структур, работающих на территории Самарской области, с руководителем управления МВД, ФСБ, с руководителями прокуратуры, Следственного комитета о том, куда материалы правильно направлять", — рассказал губернатор.
Судя по всему, это станет частью административной реформы, которую инициировал губернатор. В правительстве появятся новые министерства. Также планируется сокращение штата чиновников.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...