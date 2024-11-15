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Губернатор Власть и политика

В Самарской области создадут антикоррупционный комитет

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В структуре администрации губернатора Самарской области появится новое ведомства. Будет учрежден антикоррупционный комитет. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на заседании губдумы в пятницу, 15 ноября.

"Название "антикоррупция" — техническое. По-другому будет называться. Суть очень простая. С 1 января реализуем комплекс мероприятий, который даст возможность всем жителям, участникам хозяйственных процессов, бюджетных дать объективную информацию, получить соответствующее наказание и исправиться. Индульгенции не будет. Закон един, все негодяи будут наказаны. Мы эту работу будем строить последовательно — в нашей части, абсолютно не связанной с работой правоохранительных органов. Далее я, как высшее должностное лицо, буду советоваться со своими коллегами, руководителями федеральных структур, работающих на территории Самарской области, с руководителем управления МВД, ФСБ, с руководителями прокуратуры, Следственного комитета о том, куда материалы правильно направлять", — рассказал губернатор.

Судя по всему, это станет частью административной реформы, которую инициировал губернатор. В правительстве появятся новые министерства. Также планируется сокращение штата чиновников.

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