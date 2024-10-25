В Самарской области создали новые министерства

Губернатор Вячеслав Федорищев изменил структуру правительства Самарской области. Появится несколько новых министерств.
Согласно постановлению губернатора, несколько департаментов реорганизуют в:
- министерство внутренней политики;
- министерство науки и высшего образования;
- министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции;
- министерство по региональной безопасности;
- министерство цифрового развития и связи.
Также министерство управления финансами переименовали в министерство финансов, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования — в министерство природных
ресурсов и экологии.
Кроме того, в структуре правительства появились новые комитеты и инспекции:
- государственная инспекция по охране объектов культурного наследия;
- комитет ветеринарии;
- комитет записи актов гражданского состояния;
- комитет по организации торгов;
- комитет охоты и рыболовства;
- комитет по мобилизационным вопросам;
- комитет по финансовому контролю;
- комитет ценового и тарифного регулирования;
- управление делами губернатора и правительства.
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