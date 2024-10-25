В Самарской области создали новые министерства

Губернатор Вячеслав Федорищев изменил структуру правительства Самарской области. Появится несколько новых министерств.

Согласно постановлению губернатора, несколько департаментов реорганизуют в:

министерство внутренней политики;

министерство науки и высшего образования;

министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции;

министерство по региональной безопасности;

министерство цифрового развития и связи.

Также министерство управления финансами переименовали в министерство финансов, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования — в министерство природных

ресурсов и экологии.

Кроме того, в структуре правительства появились новые комитеты и инспекции: