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Облправительство Власть и политика

В Самарской области создали новые министерства

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев изменил структуру правительства Самарской области. Появится несколько новых министерств.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Согласно постановлению губернатора, несколько департаментов реорганизуют в:

  • министерство внутренней политики;
  • министерство науки и высшего образования;
  • министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции;
  • министерство по региональной безопасности;
  • министерство цифрового развития и связи.

Также министерство управления финансами переименовали в министерство финансов, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования — в министерство природных
ресурсов и экологии.

Кроме того, в структуре правительства появились новые комитеты и инспекции:

  • государственная инспекция по охране объектов культурного наследия;
  • комитет ветеринарии;
  • комитет записи актов гражданского состояния;
  • комитет по организации торгов;
  • комитет охоты и рыболовства;
  • комитет по мобилизационным вопросам;
  • комитет по финансовому контролю;
  • комитет ценового и тарифного регулирования;
  • управление делами губернатора и правительства.

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