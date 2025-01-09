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Облправительство Власть и политика

Губернатор назначил главу минцифры Самарской области

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство цифрового развития и связи Самарской области обрел нового руководителя. Ведомство возглавил Виктор Злобич. Губернатор Вячеслав Федорищев представил его на оперативном совещании в четверг, 9 января.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Виктор Геннадьевич детство провел здесь в Самарской области, в поселке Рощинском. Учился и работал в Москве, имеет очень большой опыт работы в этой сфере. Принял активное участие в разработке программного обеспечения для органов власти. Задача в Самарской области очень серьезная. У нас цифровизация процессов составляет примерно 15% от той, которая необходима для стабильного и бесперебойного управления регионом. Здесь нет многих инструментов, которые вы активно развивали на федеральном уровне. Мы можем кастомизировать те подходы, которые практикуются, уже непосредственно под Самарскую область", — сказал губернатор.

По его словам, первой задачей нового министра станет создание ситуационного центра Самарской области в течение ближайших месяцев.

Виктор Злобич занимал руководящие должности в "ИАЦ МЧС России" и "ГлавНИВЦ" Управления делами президента Российской Федерации. Последним местом его работы было правительство Вологодской области, где он занимал должность заместителя губернатора и курировал вопросы цифрового развития.

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