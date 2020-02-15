Мертвый лось в нацпарке: лужи крови и сомнительная экспертиза

Согласно заключению ветеринарной экспертизы, лось, туша которого была обнаружена на минувшей неделе у пос. Шелехметь, умер по естественным причинам — от гастрита. Об этом рассказал местный активист Михаил Бочкарев.

Ранее источник в полиции также заявлял корреспонденту Волга Ньюс о естественных причинах смерти животного.

При этом активисты публикуют фото, которые ставят под сомнение официальную версию.

Напомним , инцидент произошел 8 февраля, на территории нацпарка "Самарская Лука". По информации, которую опубликовали в группе в "ВКонтакте" "Рождественская инициатива", двое на снегоходах застрелили взрослого лося — по оценке свидетелей, ему около семи лет. Снегоход сломался. Браконьеры подогнали внедорожник, загрузили убитого лося на тележку. Свидетели вызвали лесников и полицию.

На опубликованных активистами фото видны раны и следы крови на теле животного. Вокруг места, где вероятно, лось был убит, на снегу также много крови и следы от снегоходов. По словам Михаила Бочкарева, видно как лося загоняли. При этом, согласно заключению экспертов, причиной смерти животного стал гастрит. Он напоминает, как подобные выводы эксперты делали и в других подобных случаях.

По информации местных жителей, за транспортировкой лося якобы был застигнут сын бывшего правоохранителя.