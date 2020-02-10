В "Самарской Луке" обнаружили мертвого лося

В минувшую субботу, 8 февраля, на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Шелехметь обнаружили мертвого лося.

"Двое на снегоходах застрелили взрослого лося — по оценке свидетелей, ему около 7-ми лет. Снегоход сломался. Браконьеры вызвали внедорожник, загрузили убитого лося на тележку… лось такой крупный, что его голова моталась по дороге… Люди вызвали лесников и полицию", — такая запись размещена в группе в "Вконтакте" "Рождественская инициатива".

Между тем в отделе полиции заявляют, что не все так очевидно — причина гибели животного пока не выяснена, и процессуальные решения будут приниматься после получения экспертного заключения ветеринара.

По версии одного из собеседников в полиции, некий мужчина, катавшийся на снегоходе, обнаружил мертвого лося "не первой свежести" в поле. Зачем-то он решил его доставить к дороге и погрузить на сани. Здесь вмешалась полиция, которую вызвали очевидцы.

И.о. директора нацпарка "Самарская Лука" Ольга Кожевникова комментировать ситуацию отказалась, сославшись на занятость.

Местные активисты высказывают опасения, что эксперт-ветеринар даст "нужное заключение" и в очередной раз окажется, что животное умерло своей смертью.