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Девелопмент Строительство и недвижимость

Мэрия Самары вновь пытается вернуть участок около ТЦ "Вива Лэнд"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары обратилась в арбитражный суд с иском к ООО "Инвестиционно-строительная компания "ДомАС". Городские власти пытаются изъять у компании два участка общей площадью 11 тыс. кв. м.

Фото: roscadastres.com

Участок в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской и Свободы был предоставлен ИСК "ДомАС" в 2015 г. по договору о развитии застроенной территории. Квартал застроен двухэтажными ветхими и аварийными домами.

14 июня суд ввел обеспечительные меры по иску, наложив запрет на регистрационные действия с участками.

Напомним, ИСК "ДомАС" планировала построить на этой территории жилые дома до 25 этажей. Также здесь должны были появиться торгово-офисная зона вдоль пр. Кирова, школа и детский сад.

ООО "Инвестиционно-строительная компания "ДомАС" была создана в 2011 году. Компания зарегистрирована в Самаре по адресу: проезд Георгия Митирева, 8. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс - 14,9 млн рублей. С 2020 г. "ДомАС" декларирует нулевую выручку. Основным учредителем (50%) и директором компании выступает Игорь Иванов. Еще по 25% контролируют Александр и Сергей Можновы.

Это не первый судебный спор по данной территории между ИСК "Домас" и мэрией. В 2020 и 2021 годах компания подавала два иска о признании незаконным бездействия городских властей. В частности, в одном из исков речь шла об обязании главы города издать документы о сносе аварийного дома по адресу пр. Кирова, 165а и принять решение об изъятии земельного участка, на котором он расположен. Однако оба раза представители "ДомАСа" в суд не явились, и рассмотрение дел было прекращено.

В 2021 г. мэрия приняла решение о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории. Власти ссылались на то, что компания не выполнила условий соглашения. В частности, в течение пяти лет со дня его заключения "ДомАС" должен был построить или приобрести и передать в муниципальную собственность жилые помещения для граждан, живших в доме по пр. Кирова, 165а по договорам социального найма.

Это решение главы Самары компания оспорила в арбитраже. Суд в итоге его отменил, посчитав, что "ДомАС" предпринимал необходимые шаги, а проволочки возникали либо из-за длительного рассмотрения документации уполномоченными лицами, либо из-за необходимости ее корректировки под изменившиеся нормативы. Однако при этом суд удовлетворил и встречный иск мэрии о возмещении стоимости квартир, предоставленных расселенным жильцам на общую сумму в 12,2 млн рублей.

Отметим, что взаимные иски мэрии Самары и застройщиков по поводу участков, некогда предоставленных по договорам о развитии застроенных территорий, носят массовый характер. Так, сейчас рассматриваются споры по участкам в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина; улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина; улиц Ново-Вокзальной, Александра Матросова, Ставропольской и Нагорной; улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской.

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