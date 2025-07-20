В Сызрани Niva наехала на стоящий автомобиль, пострадали три человека

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В субботу, 19 июля, в Сызрани автомобиль Lada Niva столкнулся со стоящим Nissan Serena, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области