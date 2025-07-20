В Похвистневском районе на пожаре пострадал человек

В воскресенье, 20 июля, в Похвистневском районе в с. Большой Толкай на ул. Комсомольской горел дом, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Звонок на пульт диспетчера поступил в 02:58. По прибытии огнеборцев на место было установлено, что горит частный жилой дом и баня на общей площади 80 кв. метров.

Локализовать пламя удалось в 03:16, открытое горение было ликвидировано в 03:34, а в 08:40 пожар был полностью потушен.

В результате пожара был травмирован 67-летний хозяин дома.