В Похвистневском районе на пожаре пострадал человек

В воскресенье, 20 июля, в Похвистневском районе в с. Большой Толкай на ул. Комсомольской горел дом, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Звонок на пульт диспетчера поступил в 02:58. По прибытии огнеборцев на место было установлено, что горит частный жилой дом и баня на общей площади 80 кв. метров.
Локализовать пламя удалось в 03:16, открытое горение было ликвидировано в 03:34, а в 08:40 пожар был полностью потушен.
В результате пожара был травмирован 67-летний хозяин дома.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !